Після двох років обмеженого святкування Різдва цього року туристи з нетерпінням чекають можливості весело відсвяткувати різдвяні свята.

Базель, Відень і Прага потрапили до топ-10 міст Європи, які варто відвідати в різдвяний період у листопаді-грудні 2022 року.

Як пише SchengenVisaInfo, після двох років обмеженого святкування Різдва через пандемію коронавірусу цього року туристи з нетерпінням чекають веселого святкування різдвяних свят.

Топ-10 міст Європи з найкращими різдвяними ярмарками у 2022 році

1. Базель, Швейцарія. Місто має давню традицію святкування Різдва, вже давно отримавши звання володаря одного з найкрасивіших і великих різдвяних містечок Європи. Базельський різдвяний ярмарок особливо сподобався британським та італійським мандрівникам, що зробило його одним з найпопулярніших за останнє десятиліття.

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2. Будапешт, Угорщина. Угорська столиця визнана одним з найпопулярніших напрямків на 2022 рік, якому є що запропонувати туристам, незалежно від їхнього віку. Близько 120 ремісників, кулінарів і виконавців різдвяних пісень зберуться перед базилікою Святого Стефана, розташованоюна одній з найпопулярніших площ країни.

3. Мец, Франція. Існує думка, що саме в цьому місті знаходиться найкрасивіший різдвяний ярмарок Франції, який пропонує унікальний досвід проведення безлічі заходів по всьому місту. Тут туристам запропонують купити подарунки ручної роботи, покуштувати найкращі імбирні пряники та місцеві фермерські продкути, випити гарячого шоколаду або покататися на ковзанах.

4. Брюссель, Бельгія. Хоча в Бельгії є багато інших міст для святкування Різдва, столиця вже багато років входить до числа найбільш відвідуваних місць в Європі. Тут на туристів чекають чудові звукові та світлові вистави у Великому палаці, красива ялинка, ковзанки і різноманітний різдвяний ярмарок.

5. Відень, Австрія. У середині листопада місто перетворюється на чарівний різдвяний ярмарок і виглядає як блискуча казкова країна. Діти можуть покататися на каруселі, а дорослі насолодитися теплими напоями. Крім того, туристам рекомендується відвідати Палац Шенбрунн, який є найпопулярнішим різдвяним ярмарком у місті.

6. Говоне та Асті, Італія. Цей напрямок прагне стати найбільшим різдвяним ринком в Європі з більш ніж 130 робочими місцями для ремісників і виробників продуктів харчування і вина з усієї країни. Відразу на декількох локаціях на гостей чекають концерти, вистави, світлові шоу та інсталяції.

7. Прага, Чехія.Цього року святкування Різдва в Празі розпочнеться 26 листопада і завершиться 6 січня 2023 року, що трохи довше, ніж прийнято в "старій Європі". Святкова різдвяна ялинка в Празі прикрашена традиційними чеськими кулями з дутого скла. Що стосується їжі, то в Празі відвідувачі можуть насолодитися глінтвейном, гарячими смаженими каштанами, імбирним печивом або типовою чеською їжею – різдвяним печивом або чеськими смаженими ковбасками.

8. Крайова, Румунія. Маючи понад мільйон світлодіодних ламп, Крайова стала найкращим місцем для різдвяних вогнів у Румунії та одним з найкращих різдвяних ярмарків у Європі. Цього року Різдвяний ярмарок Крайова відкрився 11 листопада і триватиме до 8 січня 2023 року. Різдво буде відзначатися різними заходами, такими як ярмарки, концерти, ковзанки, майстер-класи та продуктові лавки на різних площах міста.

9. Лейпциг, Німеччина. Лейпцизький різдвяний ярмарок є одним із найстаріших у Європі, й в його історичному центрі є понад 250 мерехтливих кіосків, що робить його також одним з найбільших різдвяних ярмарків Німеччини. Головною площею різдвяного ярмарку в Лейпцигу є Ринкова площа, де відвідувачі можуть помилуватися двадцятиметрової різдвяною ялинкою і насолодитися різними виставами. На площі Аугустусплац на туристів чекає 38-метрове колесо огляду.

10. Загреб, Хорватія. Хорватська столиця – ідеальне місце для щасливого і повного пригод Різдва в 2022 році. Місто три роки поспіль визнавалося кращим різдвяним ринком Європи, і саме тому не варто гаяти можливість хоча б раз відсвяткувати Різдво в цьому місті. Місцеві делікатеси, глінтвейн і одна з наймасштабніших адвент-програм роблять місто дуже привабливим для туристів.

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти перерахували 10 найдешевших країн Європи для відвідування в 2023 році, де туристи зможуть побачити максимум і витратити при цьому мінімум.

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