Італійське місто Неаполь, яке вважають батьківщиною піци, визнали найкращим містом світу для туристів-гурманів.
У свіжому рейтингу TasteAtlas Неаполь набрав вражаючі 5 балів із 5, тоді як роком раніше він посідав третє місце з 4,84 балами.
У новоспеченій кулінарній столиці світу туристам особливо радять скуштувати такі страви, як неополітанська піца, піца "Маргарита", смажена піца "Фрітта", солодка випічка "Сфольятелла", соус по-генуезьки з цибулі та м'яса, десерт "Неаполітанська пастьєра" та багато іншого.
При цьому друге і третє місця в рейтингу також дісталися італійським містам – Мілану і Болоньї.
Тим часом лідер минулорічного рейтингу італійська столиця Рим цього року опустився на шосте місце.
Загалом до десятки найкращих міст світу для любителів поїсти потрапили шість міст в Італії.
10 найкращих міст світу для любителів поїсти
- Неаполь, Італія
- Мілан, Італія
- Болонья, Італія
- Флоренція, Італія
- Мумбаї, Індія
- Рим, Італія
- Париж, Франція
- Відень, Австрія
- Турин, Італія
- Осака, Японія
Як повідомляв УНІАН, раніше італійська кухня вперше за кілька років втратила лідерство в рейтингу найкращих у світі.
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