Неаполь – нова кулінарна столиця світу / колаж УНІАН, фото ua.depositphotos.com, Марина Григоренко

Італійське місто Неаполь, яке вважають батьківщиною піци, визнали найкращим містом світу для туристів-гурманів.

У свіжому рейтингу TasteAtlas Неаполь набрав вражаючі 5 балів із 5, тоді як роком раніше він посідав третє місце з 4,84 балами.

У новоспеченій кулінарній столиці світу туристам особливо радять скуштувати такі страви, як неополітанська піца, піца "Маргарита", смажена піца "Фрітта", солодка випічка "Сфольятелла", соус по-генуезьки з цибулі та м'яса, десерт "Неаполітанська пастьєра" та багато іншого.

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При цьому друге і третє місця в рейтингу також дісталися італійським містам – Мілану і Болоньї.

Тим часом лідер минулорічного рейтингу італійська столиця Рим цього року опустився на шосте місце.

Загалом до десятки найкращих міст світу для любителів поїсти потрапили шість міст в Італії.

10 найкращих міст світу для любителів поїсти

  1. Неаполь, Італія
  2. Мілан, Італія
  3. Болонья, Італія
  4. Флоренція, Італія
  5. Мумбаї, Індія
  6. Рим, Італія
  7. Париж, Франція
  8. Відень, Австрія
  9. Турин, Італія
  10. Осака, Японія

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська кухня вперше за кілька років втратила лідерство в рейтингу найкращих у світі.

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