Загалом до десятки найкращих міст світу для любителів поїсти потрапили шість міст в Італії.

Італійське місто Неаполь, яке вважають батьківщиною піци, визнали найкращим містом світу для туристів-гурманів.

У свіжому рейтингу TasteAtlas Неаполь набрав вражаючі 5 балів із 5, тоді як роком раніше він посідав третє місце з 4,84 балами.

У новоспеченій кулінарній столиці світу туристам особливо радять скуштувати такі страви, як неополітанська піца, піца "Маргарита", смажена піца "Фрітта", солодка випічка "Сфольятелла", соус по-генуезьки з цибулі та м'яса, десерт "Неаполітанська пастьєра" та багато іншого.

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При цьому друге і третє місця в рейтингу також дісталися італійським містам – Мілану і Болоньї.

Тим часом лідер минулорічного рейтингу італійська столиця Рим цього року опустився на шосте місце.

Загалом до десятки найкращих міст світу для любителів поїсти потрапили шість міст в Італії.

10 найкращих міст світу для любителів поїсти

Як повідомляв УНІАН, раніше італійська кухня вперше за кілька років втратила лідерство в рейтингу найкращих у світі.

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