Українська кухня опинилася в середині рейтингу.

Грецьку кухню визнали найкращою у світі 2024 року, таким чином змістивши з першого місця багаторічного лідера – Італію.

Згідно зі свіжим рейтингом TasteAtlas, складеним на основі понад 477 тисяч відгуків на майже 15,5 тисяч страв у його базі, цьогоріч кухня Греції набрала 4,6 із 5 балів – це трохи нижче, ніж роком раніше, але однаково достатньо для того, щоб стати лідером. Минулого року грецька кухня посідала третє місце, а позаминулого –друге.

Зокрема, експерти радять спробувати в Греції такі страви, як оливкова олія, фісташки, карамельний сир "грав'єра", контосувлі зі свинини, сирну закуску "саганакі", пайдакію з баранячих ніжок і багато іншого.

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Тим часом італійська кухня, яка перемогла в минулому і позаминулому роках, цього разу з зовсім невеликим відривом опинилася на другому місці – у неї 4,59 балів з 10. Основні страви – неаполітанська піца, сир пармезан, шоколад "джандуя", страви з білого трюфеля, паста "тальятелє", сир буррата, шинка прошутто і багато іншого.

Замкнула трійку лідерів мексиканська кухня, яка роком раніше була на сьомому місці – зараз у неї 4,52 бала з 5. Особливо виділяються такі страви, як безалкогольні фруктові напої, тако з м'ясним рагу біррія, суп чихіртма, кесаділья грінгас, кукурудзяний салат "ескітес" та інше.

Водночас українська кухня також помітно покращила свої позиції в рейтингу – наразі вона посіла 44 місце зі 100 (між кухнями Канади та Нідерландів), проти 53 позиції роком раніше. Особливо автори рейтингу хвалять вареники, сирники, пампушки, мачанку, котлету по-київськи, борщ, банош, деруни, оладки, київський торт, паску та багато іншого.

10 найсмачніших національних кухонь світу

Грецька Італійська Мексиканська Іспанська Португальська Турецька Індонезійська Французька Японська Китайська

Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий туристичний журнал Condé Nast Traveler склав список із десяти місць по всьому світу, які варто відвідати у 2025 році в пошуків нових смаків. Потрапили до нього країни від Європи до Африки.

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