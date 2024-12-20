Грецьку кухню визнали найкращою у світі 2024 року, таким чином змістивши з першого місця багаторічного лідера – Італію.
Згідно зі свіжим рейтингом TasteAtlas, складеним на основі понад 477 тисяч відгуків на майже 15,5 тисяч страв у його базі, цьогоріч кухня Греції набрала 4,6 із 5 балів – це трохи нижче, ніж роком раніше, але однаково достатньо для того, щоб стати лідером. Минулого року грецька кухня посідала третє місце, а позаминулого –друге.
Зокрема, експерти радять спробувати в Греції такі страви, як оливкова олія, фісташки, карамельний сир "грав'єра", контосувлі зі свинини, сирну закуску "саганакі", пайдакію з баранячих ніжок і багато іншого.
Тим часом італійська кухня, яка перемогла в минулому і позаминулому роках, цього разу з зовсім невеликим відривом опинилася на другому місці – у неї 4,59 балів з 10. Основні страви – неаполітанська піца, сир пармезан, шоколад "джандуя", страви з білого трюфеля, паста "тальятелє", сир буррата, шинка прошутто і багато іншого.
Замкнула трійку лідерів мексиканська кухня, яка роком раніше була на сьомому місці – зараз у неї 4,52 бала з 5. Особливо виділяються такі страви, як безалкогольні фруктові напої, тако з м'ясним рагу біррія, суп чихіртма, кесаділья грінгас, кукурудзяний салат "ескітес" та інше.
Водночас українська кухня також помітно покращила свої позиції в рейтингу – наразі вона посіла 44 місце зі 100 (між кухнями Канади та Нідерландів), проти 53 позиції роком раніше. Особливо автори рейтингу хвалять вареники, сирники, пампушки, мачанку, котлету по-київськи, борщ, банош, деруни, оладки, київський торт, паску та багато іншого.
10 найсмачніших національних кухонь світу
- Грецька
- Італійська
- Мексиканська
- Іспанська
- Португальська
- Турецька
- Індонезійська
- Французька
- Японська
- Китайська
Як повідомляв УНІАН, раніше впливовий туристичний журнал Condé Nast Traveler склав список із десяти місць по всьому світу, які варто відвідати у 2025 році в пошуків нових смаків. Потрапили до нього країни від Європи до Африки.
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