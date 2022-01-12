Невакцинованим від коронавірусу туристам з України в'їзд до Німеччини заборонений.

Поширена низкою ЗМІ, посольством України та Міністерством закордонних справ інформація про відкриття Німеччини з 9 січня для всіх туристів з України через зниження епідемічних показників виявилася неправдивою.

Дозвіл на в'їзд залишається тільки для тих українських громадян, у яких є чинний сертифікат про вакцинацію від коронавірусу, йдеться в повідомленні німецького МВС, якому підпорядковані і прикордонники, передає Українська правда.

В'їзд з несуттєвою метою (наприклад, туризм, відвідування друзів) мандрівників, які проживають або перебували перед поїздкою на території України, можливий тільки з чинним сертифікатом про вакцинацію. Вимога про третю "бустерну" дозу як умови для поїздки поки не висувається.

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Тим, у кого немає довідки про вакцинацію, дозволений в'їзд по негативному тесту, але тільки в разі, якщо людина є громадянином, резидентом Євросоюзу або їх близьким родичем, або підпадає під винятки (наприклад, у разі подорожі, необхідної для німецького уряду, або термінової поїздки в гуманітарних цілях). Невакцинованим туристам з України в'їзд до Німеччини заборонений.

У Німеччині, як і в більшості країн ЄС, існує "білий список" держав, для в'їзду з яких досить негативного тесту. Німецький уряд синхронізує цей список із загальноєвропейським, який формує Єврокомісія, однак України в ньому немає. В'їзд за спрощеними умовами дозволений тільки жителям Чилі, Гонконгу, Індонезії, Колумбії, Макао, Нової Зеландії, Перу, Саудівської Аравії, Кореї і Тайваню.

Раніше низка джерел, у тому числі посольство України в Німеччині та німецькі ЗМІ, повідомили, що з 9 січня Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини, тому країна знову відкриється для всіх туристів з України. Однак ця інформація виявилася помилковою.

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