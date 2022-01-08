З 9 січня Україна більше не належатиме до переліку країн зони високого ризику для Німеччини. Відтак спеціальні правила не будуть застосовуватися до туристів з України.

З 9 січня Україна не належатиме до списку країн підвищеного ризику для Німеччини.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Інституту імені Роберта Коха (RKI), повідомляє "Німецька хвиля" .

Україна перебувала в переліку країн зони високого ризику для Німеччини з 10 жовтня 2021 року. В'їзд дозволявся у разі гострої потреби або за наявності сертифікату повної вакцинації від COVID-19. При цьому перед прибуттям до Німеччини необхідно було зареєструватися на спеціальному сайті та мати при собі підтвердження реєстрації при в’їзді.

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Ті, хто мали право на в'їзд у Німеччину, але не були повністю щепленими проти коронавірусу, повинні були відбути 10-денний карантин. Вийти з нього можна було лише за п'ять днів після приїзду за результатами негативного тесту.

З 9 січня спеціальні правила не застосовуватимуться до туристів із України. Вони підлягатимуть лише загальним правилам в'їзду до Німеччини: усі старші за шість років зобов'язані пред'явити негативний тест на коронавірус або ж сертифікат про повний курс вакцинації чи довідку про нещодавнє одужання.

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