Для в'їзду до більшості країн Європи туристам з України слід надати сертифікат вакцинації, негативний результат тесту або сертифікат про одужання.

Міністерство закордонних справ опубліковало інфографіку з переліком умов в'їзду до різних країн Європи для туристів з України, які були ухвалені після рішення Євросоюзу офіційно виключити Україну з "зеленого списку".

Відповідну інфографіку було опубліковано в Telegram-каналі Коронавірус_інфо.

В МЗС нагадали, що рішення ЄС має рекомендаційний характер, тож кожна країна Європи окремо вирішує для себе, чи пускати українських мандрівників.

Наразі для перетину кордону європейських країн у туристичних цілях, окрім стандартних документів, залежно від країни подорожі, українцям необхідно надати сертифікат вакцинації, негативні результати тесту на коронавірус або сертифікат про одужання.

При цьому слід враховувати, що частина країн визнає лише чотири схвалені ЄС вакцини (AstraZeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson&Johnson та Moderna), а частина також CoronaVac та CoviShield, які активно використовуються в Україні.

Зокрема, станом на 17 листопада 2021 року, українським туристам повністю заборонено подорожувати до:

Білорусь

Болгарія

Мальта

Сан-Марино

Лише повністю вакциновані українські туристи можуть потрапити до таких країн:

Бельгія

Данія

Естонія

Іспанія

Латвія

Литва

Німеччина

Словаччина

Франція

Чехія

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacСертифікат вакцинації + тест або довідка про одужання + тест по прибуттю вимагає Ісландія.

Сертифікат про вакцинацію або негативний тест підійдуть для таких країн:

Монако

Португалія

Сербія

Словенія

Чорногорія

Швеція

За умови наявності сертифіката вакцинації або негативного тесту з самоізоляцією по прибуттю відкриті такі країни:

Норвегія

Фінляндія

Вакцинація, сертифікат про одужання або тест з самоізоляцією по прибуттю приймаються в таких країнах:

Австрія

Польща

Румунія

Вакцинація, сертифікат про одуження або тест приймаються в таких країнах:

Албанія

Андорра

Боснія і Герцеговина

Ліхтенштейн

Люксембург

Молдова

Північна Македонія

Туреччина

Хорватія

Швейцарія

Вакцинація + тест або тест + самоізоляція приймаються в таких країнах:

Велекобританія

Італія

Вакцинація або тест або довідка про одужання + вибірковий тест по прибуттю вимагаються для в'їзду до Греції.

Вакцинація або ПЛР-тест приймаються в Угорщині.

Вакцинація або ПЛР-тест з тестуванням після прибуття вимагаються в таких країнах:

Грузія

Кіпр

З вакцинацією+ тест впускають Нідерданди.

Вакцинація або тест або довідка про одужання підійдуть для в'їзду до Ірландії.

Водночас в МЗС радять перед плануванням подорожей ознайомитися з актуальною інформацією про умови в’їзду до певної країни на інтерактивній мапі МЗС.

Детальніше про умови подорожей до окремих країн Європи читайте в нашому великому матеріалі.

Автор: Марина Григоренко