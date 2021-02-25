Крім того, з 26 лютого 2021 року SkyUp відновлює рейси з Одеси до Стамбулу.

Український лоукостер SkyUp Airlines анонсував запуск п’яти маршрутів з Одеси.

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Як йдеться в повідомленні авіакомпанії на сторінці у Facebook, з них три внутрішніх і два міжнародних:

Одеса - Харків, квитки від 605 грн, та Харків - Одеса, квитки від 605 грн. Перший рейс буде виконано 27 травня 2021 року. Розклад: вівторок, четвер, п’ятниця, неділя.

Одеса - Львів, квитки від 605 грн, та Львів - Одеса, квитки від 612 грн. Перший рейс буде виконано 28 травня 2021 року. Розклад: понеділок, середа, п’ятниця.

Одеса - Запоріжжя, квитки від 605 грн, та Запоріжжя - Одеса, квитки від 609 грн. Перший рейс буде виконано 29 травня 2021 року. Розклад: середа, субота.

Одеса - Єреван, квитки від 2 340 грн, та Єреван - Одеса, квитки від 2 508 грн. Перший рейс буде виконано 28 квітня 2021 року. Розклад: середа, а з 29 травня 2021 року додатково субота.

Одеса - Тбілісі, квитки від 1 893 грн, та Тбілісі - Одеса, квитки від 4 967 грн. Перший рейс буде виконано 30 квітня 2021 року. Розклад: понеділок, п’ятниця.

Крім того, з 26 лютого 2021 року SkyUp відновлює рейси з Одеси до Стамбулу. Розклад: у березні - понеділок, п’ятниця, з квітня кількість рейсів буде поступово збільшуватися.

Плани SkyUp Airlines на 2021 рік

Авіакомпанія SkyUp Airlines навесні запустить три нових рейси з України до Польщі: з 29 березня Київ - Лодзь - Київ, з 30 Квітня Львів - Лодзь - Львів і з 29 травня Київ - Катовіце - Київ.

У березні SkyUp Airlines виконає чотири рейси за маршрутом Київ-Ташкент-Київ.

З травня 2021 року компанія запустить рейси з Києва в Марсель (Франція), також з Львова в Бергамо (Італія) і з Києва в Барі (Італія).

Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Марина Григоренко