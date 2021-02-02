Рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях, а з Києва в Барі – по вівторках і суботах.

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 21 травня 2021 року запустить рейс зі Львова до Бергамо (Італія) і з 29 травня – з Києва до Барі (Італія).

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Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Зокрема, рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях, а з Києва в Барі – по вівторках і суботах.

Плани SkyUp на 2021 рік

Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines почати взимку-навесні польоти в 10 європейських міст.

Зокрема, з 4 січня 2021 року авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ - Лондон - Київ (3 рейси на тиждень); з 28 березня – Київ - Подгориця - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Гамбург - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Нюрнберг - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Ганновер - Київ (3 рейси на тиждень), Запоріжжя - Берлін - Запоріжжя (2 рейси на тиждень), Львів - Мюнхен - Львів (2 рейси на тиждень), Одеса - Мюнхен - Одеса (2 рейси на тиждень).

З 6 квітня авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ-Марсель-Київ (2 рейси на тиждень), з 23 квітня – Київ – Острава - Київ (3 рейси на тиждень), з 25 квітня – Київ - Брно - Київ (2 рейси на тиждень).

У січні 2021 року SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі, а також змінила час реєстрації на рейси в українських аеропортах.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.

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Автор: Павло Степанець