Українська авіакомпанія SkyUp Airlines з 21 травня 2021 року запустить рейс зі Львова до Бергамо (Італія) і з 29 травня – з Києва до Барі (Італія).
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Про це повідомила прес-служба компанії на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Зокрема, рейси зі Львова в Бергамо будуть здійснюватися по понеділках і п'ятницях, а з Києва в Барі – по вівторках і суботах.
Плани SkyUp на 2021 рік
- Державна авіаційна служба України дозволила українській авіакомпанії SkyUp Airlines почати взимку-навесні польоти в 10 європейських міст.
- Зокрема, з 4 січня 2021 року авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ - Лондон - Київ (3 рейси на тиждень); з 28 березня – Київ - Подгориця - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Гамбург - Київ (3 рейси на тиждень), Київ - Нюрнберг - Київ (2 рейси на тиждень), Київ - Ганновер - Київ (3 рейси на тиждень), Запоріжжя - Берлін - Запоріжжя (2 рейси на тиждень), Львів - Мюнхен - Львів (2 рейси на тиждень), Одеса - Мюнхен - Одеса (2 рейси на тиждень).
- З 6 квітня авіакомпанія зможе здійснювати рейси Київ-Марсель-Київ (2 рейси на тиждень), з 23 квітня – Київ – Острава - Київ (3 рейси на тиждень), з 25 квітня – Київ - Брно - Київ (2 рейси на тиждень).
- У січні 2021 року SkyUp змінила правила перевезення ручної поклажі, а також змінила час реєстрації на рейси в українських аеропортах.
Довідка УНІАН. Авіакомпанія SkyUp зареєстрована в Києві в 2016 році, її засновником є компанія «ACS-Україна» Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туроператор Join Up.
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