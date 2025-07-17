Під час тривоги перебування людей біля моря заборонено.

В Одесі офіційно відкрили для відпочинку ще три пляжні ділянки, збільшивши кількість безпечних для купання зон у регіоні до 32.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Йдеться про Red Line та Portofino на пляжі "Аркадія", й "Курортний", що на Великому Фонтані. Таким чином, наразі на Одещині офіційно відкрито 32 зони для безпечного купання - 30 в обласному центрі і по одному пляжу у населених пунктах Чорноморськ та Приморське:

"Нагадуємо: під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів - перебування людей біля моря заборонено!".

Пляжний сезон в Одесі

Як писав УНІАН, на початку липня на Одещині відкрили майже три десятки пляжів та пляжних зон, більшість з них - в Одесі.

Відео дня

Йдеться про пляжі "Ітака", інклюзивний пляж "Без меж", "Буфет" на Малому Фонтані, "Гранд Петтін", "Куба", "Калетон", муніципальні пляжі "Чайка" та "Курортний", "Сігал Біч", "Паблік", "Андерхілл", "Ліберті", "Ібіца", "Варадеро", "Кораблик", "Ківі", 5 ділянок "Соло Біч", пляж "Кокос", "Кокос-Курортний", дві зони між траверсами №14 і №15 пляжу "Золотий берег", "Ланжерон" та муніципальний пляж для людей з інвалідністю на 11 станції Великого Фонтану.

В той же час на Азовському морі, на окупованій території, курорт Кирилівка, який колись був одним із найпопулярніших місць відпочинку, зараз пустує. За словами очевидців, після приходу російських окупантів там практично немає людей.

Вас також можуть зацікавити новини: