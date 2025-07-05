До кінця літа три купальні зони будуть відкриті безкоштовно в певні години для всіх охочих.

У Парижі після 100-річної заборони річка Сена знову відкрилася для громадського купання.

Як зазначило Бі-бі-сі, в 1988 році тодішній президент країни Жак Ширак уперше пообіцяв, що парижани зможуть купатися в Сені, і відтоді річку поетапно очищали. До Олімпійських ігор влітку 2024 року на очищення витратили понад 1,4 млрд євро. Вважається, що саме завдяки цим нещодавнім радикальним заходам річка стала придатною для купання.

Так, сьогодні вранці кілька десятків людей прийшли заздалегідь і стрибнули в річку, щойно це стало дозволено.

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Зазначається, що в Сені виділено три зони для громадського купання: одна поруч з Ейфелевою вежею, інша - поруч із собором Паризької Богоматері, і третя - у східній частині міста.

До кінця серпня три купальні зони будуть відкриті безкоштовно в певні години для всіх охочих. На місці також чергуватимуть рятувальники.

Чому заборонили плавати в Сені

Купання в Сені заборонене з 1923 року через те, що нею постійно плавали баржі та прогулянкові катери, а також через дуже погану якість води.

Погіршення якості води, зі свого боку, було спричинене зростаючим населенням і промисловістю.

Раніше УНІАН.Туризм повідомляв, що оприлюднено рейтинг найдорожчих міст світу у 2025 році. Примітно, що до нього увійшов і Париж, опинившись на 6-му місці.

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