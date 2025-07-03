3-4 липня багато французьких аеропортів змушені різко скоротити кількість рейсів.

Управління цивільної авіації Франції (DGAC) попередило, що пасажирам слід очікувати затримок і скасувань рейсів у всіх французьких аеропортах 3-4 липня 2025 року через масовий страйк авіадиспетчерів.

Очікується, що акція спричинить масштабні збої для пасажирів, а найбільше постраждають аеропорти в Парижі та на півдні країни, повідомляє Euronews Travel.

Зазначається, що управління вимагало скоротити пропускну спроможність аеропортів по всій країні, що означає, що авіакомпаніям доведеться скасовувати рейси. Зокрема, у четвер, 3 липня, рейси в аеропортах Парижа було скорочено на чверть, а в п'ятницю, 4 липня, – на 40%.

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Друга за величиною профспілка авіадиспетчерів у Франції UNSA-ICNA закликала до страйків 3 і 4 липня 2025 року, назвавши як одну з причин "токсичне" і "авторитарне" управління. Профспілка закликає до збільшення чисельності персоналу і підвищення заробітної плати.

Третя за величиною профспілка авіадиспетчерів USAC-CGT також випустила повідомлення про страйк 3 липня, тоді як найбільша профспілка французьких авіадиспетчерів SNCTA, що об'єднує 60% працівників, заявила, що не закликає до страйку.

Страйк збігся з періодом літніх шкільних канікул у Франції, коли авіаперевезення досягають піку. За даними DGAC, ці дати є одними з найбільш завантажених у році.

Зокрема, 3 липня буде скасовано більше половини всіх рейсів в аеропорт Ніцци і з нього, а також стільки ж в аеропортах Бастії і Кальві на французькому острові Корсика. У Ліоні, Марселі, Монпельє, Аяччо і Фігарі DGAC попросило авіакомпанії скоротити кількість рейсів на 30%. Також буде скасовано 25% рейсів до і з аеропортів Парижа – "Шарль де Голль", "Орлі" і "Бове".

Водночас 4 липня авіакомпаніям було запропоновано скоротити рейси до та з аеропортів Парижа на 40%, рейси до та з Ніцци – удвічі, а до Ліона, Марселя, Монпельє, Аяччо, Бастії, Кальві та Фігарі – на 30%.

"Незважаючи на ці превентивні заходи, у всіх французьких аеропортах слід очікувати безладу і значних затримок", – заявили в DGAC, також додавши, що пасажирам слід перевіряти статус своєї подорожі в авіакомпанії перед виїздом в аеропорт.

Водночас ірландський лоукостер Ryanair заявив, що він був змушений скасувати 170 рейсів у четвер і п'ятницю через страйк у Франції, що вплинуло на поїздки понад 30 тисяч осіб.

Зазначається, що страйк також може вплинути на "прольоти" через французький повітряний простір – деякі літаки, можливо, доведеться перенаправляти в обліт Франції, що неминуче призведе до затримок. Особливо від цього постраждають рейси до Бельгії, Португалії, Іспанії та Марокко і назад.

Страйки у Франції

Видання нагадує, що авіадиспетчери вже багато років ведуть безперервну боротьбу з DGAC, але це їхній перший великий страйк з 2024 року. Страйки наприкінці травня минулого року призвели до того, що близько 70% літаків було зупинено. Пізніше торік було "олімпійське перемир'я", унаслідок якого страйки було припинено.

У 2023 році страйки авіадиспетчерів призвели до серйозних порушень у Франції з десятками тисяч скасувань, затримок і широкомасштабним хаосом у сфері подорожей. За даними Євроконтролю, страйки у Франції в період з березня по квітень зачепили понад 10 мільйонів пасажирів.

У результаті у Франції ухвалили новий закон, який вимагає, щоб авіадиспетчери, які планують страйк, інформували про це своїх керівників щонайменше за 48 годин. Це має дати роботодавцям достатньо часу для складання тимчасових графіків з урахуванням чисельності персоналу, який працюватиме.

Аналогічне правило вже діяло для співробітників національних залізниць SNCF і паризького оператора громадського транспорту RATP.

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