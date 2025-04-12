Щорічний звіт показав, у яких містах найвища вартість життя.

Ні для кого не секрет, що життя в містах по всій планеті з року в рік стає дедалі дорожчим.

Henley&Partners, компанія, яка вивчає міграцію добробуту, щороку публікує звіт про те, які міста найдорожчі з усіх. І, як зазначило видання Time Out, жодне з міст у рейтингу цьогоріч не стало сюрпризом.

Список складено на основі середньої ціни за квадратний метр "першокласної" квартири площею 100-200 кв м.

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Рейтинг очолило Монако, де квартири такої площі часто коштують понад $38 800 за кв м.

Видання зазначило, що зовсім не випадково, що рівень добробуту на душу населення в цьому місті найвищий, а загалом понад 40% жителів є мільйонерами: найвища частка серед усіх міст світу.

На другому місці опинився Нью-Йорк, де середня вартість елітної квартири становить $27 500 за кв м. Це місто також очолило рейтинг найбагатших міст у світі, оскільки там проживає близько 384 500 мільйонерів.

Гонконг, Лондон і Сен-Жан-Кап-Ферра замикають п'ятірку лідерів, але цікаво, що насправді у Франції найбільше міст у повному списку найдорожчих міст світу - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ніцца, Канни, Антіб і Ез входять до 20-ки найкращих, а США посідають друге місце.

Загалом ТОП-10 рейтингу найдорожчих міст світу виглядає так:

Монако;

Нью-Йорк;

Гонконг;

Лондон;

Сен-Жан-Кап-Ферра;

Париж;

Сідней;

Палм-Біч;

Маямі-Біч;

Лос-Анджелес.

Нещодавно УНІАН.Туризм повідомляв, що компанія Skytrax World Airport Survey оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2025 році. Очолив рейтинг сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі. Також до трійки найкращих увійшли Хамад (Доха) і Ханеда (Токіо).

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