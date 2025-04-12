Ні для кого не секрет, що життя в містах по всій планеті з року в рік стає дедалі дорожчим.
Henley&Partners, компанія, яка вивчає міграцію добробуту, щороку публікує звіт про те, які міста найдорожчі з усіх. І, як зазначило видання Time Out, жодне з міст у рейтингу цьогоріч не стало сюрпризом.
Список складено на основі середньої ціни за квадратний метр "першокласної" квартири площею 100-200 кв м.
Рейтинг очолило Монако, де квартири такої площі часто коштують понад $38 800 за кв м.
Видання зазначило, що зовсім не випадково, що рівень добробуту на душу населення в цьому місті найвищий, а загалом понад 40% жителів є мільйонерами: найвища частка серед усіх міст світу.
На другому місці опинився Нью-Йорк, де середня вартість елітної квартири становить $27 500 за кв м. Це місто також очолило рейтинг найбагатших міст у світі, оскільки там проживає близько 384 500 мільйонерів.
Гонконг, Лондон і Сен-Жан-Кап-Ферра замикають п'ятірку лідерів, але цікаво, що насправді у Франції найбільше міст у повному списку найдорожчих міст світу - Париж, Сен-Жан-Кап-Ферра, Ніцца, Канни, Антіб і Ез входять до 20-ки найкращих, а США посідають друге місце.
Загалом ТОП-10 рейтингу найдорожчих міст світу виглядає так:
- Монако;
- Нью-Йорк;
- Гонконг;
- Лондон;
- Сен-Жан-Кап-Ферра;
- Париж;
- Сідней;
- Палм-Біч;
- Маямі-Біч;
- Лос-Анджелес.
Нещодавно УНІАН.Туризм повідомляв, що компанія Skytrax World Airport Survey оприлюднила рейтинг найкращих аеропортів світу у 2025 році. Очолив рейтинг сінгапурський міжнародний аеропорт Чангі. Також до трійки найкращих увійшли Хамад (Доха) і Ханеда (Токіо).