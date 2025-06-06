Під час повітряної тривоги перебування на узбережжі буде заборонено.

В Одеській області та місті Одеса вже отримали офіційний дозвіл на відкриття 12 пляжів на узбережжі Чорного моря, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Покращується погода на Одещині, а це значить, що попри все поступово стартує оздоровчий сезон. Одеською ОВА вже погоджено відкриття 12 пляжних зон, 11 з них в Одесі та Чорноморську", – заявив посадовець.

Зокрема погоджено відкриття таких пляжів:

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Інклюзивний пляж "Безмеж"

Буфет на Малому Фонтані

"Гранд Петтін"

"Ітака"

Центральний міський пляж (Чорноморськ)

"Куба"

пляж "Калетон"

Муніципальний пляж "Чайка"

"Сігал Біч"

Муніципальний пляж "Курортний"

"Паблік"

Також відкрито пляжну ділянку в Ізмаїльському районі, селищі Приморському.

Водночас очільник Одеської ОВА зауважив, що список буде доповнюватися мірою проходження перевірок.

Крім того, він наголосив, що під час відпочинку на одеських пляжам мешканці та гості регіону повинні дотримуватися правил безпеки.

"Під час повітряної тривоги, при виявленні підозрілих предметів, під час шторму від 2-х балів – перебування людей біля моря заборонено", – наголосив посадовець.

Пляжний сезон в Україні 2025

Як повідомляв УНІАН, раніше в Одеській ОВА повідомили, що в Одесі та області цього літа хочуть відкрити вдвічі більше пляжів, ніж торік. Зокрема, йшлося про понад сорок пляжів.

Тим часом, у Миколаївській області морський відпочинок цього року поки не передбачається.

Водночас у Києві міська влада закликала громадян утриматися від пляжного відпочинку цього року, адже, як і у минулі три роки, купальний сезон в столиці офіційно не відкриватимуть.

Тим не менше, за повідомленням Центру громадського здоров'я України, придатними для купання у Києві є наступні пляжі: "Венеція", "Веселка", "Дитячий", "Золотий", "Молодіжний", "Передмістна слобідка", "Центральний", "Тельбін", "Троєщина", "Чорторий", "Острів Оболонь", а також "Пуща-Водиця" на 5-7 лініях.

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