Як і в минулі роки, мешканцям не рекомендують відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Мешканців Києва місцева влада закликала утриматися від відвідування пляжів і цього літа. Як повідомляється на офіційному порталі столиці, продовжує діяти рішення Ради оборони міста Києва від 17 травня 2023 року, згідно з яким у місті не відкривається купальний сезон, а мешканцям не рекомендується відвідувати пляжі та місця масового скупчення людей біля води.

Питання також обговорювалось на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міськдержадміністрації (КМДА).

"Обмеження запроваджено з міркувань безпеки в умовах воєнного стану. У разі повітряної тривоги перебування великої кількості людей на пляжах може ускладнити доступ до укриттів і створити додаткові ризики для життя. Саме тому, як і в попередні роки, відпочинок на пляжах залишається небажаним", - мовиться у повідомленні.

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Водночас фахівці продовжують сезонні роботи, необхідні для підтримання порядку й санітарного стану територій поблизу водойм, додали у КМДА.

"Зокрема, здійснюється прибирання, санітарна обробка, лабораторні дослідження якості води, а також обстеження територій на наявність вибухонебезпечних предметів, зокрема уламків ракет чи дронів, що могли залишитися після обстрілів", - запевняє міська влада.

Також повідомляється, що у місцях, де облаштовані сезонні рятувальні пости, у разі повітряної тривоги кожні 15 хвилин лунатимуть оголошення з гучномовців із закликом залишити небезпечну зону.

У КМДА нагадують, що із введенням воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки діють обмеження, встановлені місцевими військовими держадміністраціями. Зокрема, заборонено відвідування лісів, навігацію певних плавзасобів на водних об’єктах тощо.

Пляжний сезон у Києві 2024-го

Як повідомляв УНІАН, торік у Києві вже на початку квітня було неофіційно відкрито пляжний сезон. Зокрема, 10 квітня на муніципальному "Венеція" люди розпочали пляжний сезон: відпочивальники засмагали, а дехто й купався. Того дня в місті була безвітряна та дуже тепла погода, стовпчики термометрів досягли позначки +26 градусів, а температура води у Дніпрі становила 12 градусів.

А за два тижні влада Києва повідомила, що, враховуючи дію воєнного стану, не планує відкривати пляжний сезон офіційно. При цьому зазначалося, що, відповідно до чинних вимог, фахівці виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку.

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