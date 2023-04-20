Введення податку для туристів перенесли як мінімум на вересень.

Влада Таїланду перенесла заплановане на червень 2023 року введення туристичного збору в 300 бат (близько 9 доларів США) для мандрівників, які в'їжджають в країну.

Як пише портал Pattaya News, Міністерство туризму і спорту Таїланду відклало щонайменше до вересня введення податку на іноземців, які прибувають повітряним транспортом, оскільки досі не вдалося узгодити механізм поділу пасажирів на іноземних туристів, тайців і експатів.

Так, авіакомпанії стверджували, що правила повинні застосовуватися в рівній мірі до всіх пасажирів, тоді як Міністерство туризму не хоче, щоб туристичний збір стягувався з певних категорій експатів і громадян Таїланду.

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Тим часом, в туристичній асоціації Пхукета наполягають, щоб відстрочка сплати податку застосовувалася також до наземних і морських прибуттів. Там порадили Міністерству туризму створити нову організацію, що спеціально займатиметься стягуванням зборів з усіх прибуваючих з-за кордону, незалежно від виду транспорту, замість того, щоб обтяжувати авіакомпанії цим завданням.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Таїланду вирішила тимчасово закрити доступ на популярний серед туристів острів Кардан, який не так давно очолив рейтинг World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами. Все заради збереження екосистеми.

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