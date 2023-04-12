Влада Таїланду вирішила активізувати зусилля зі збереження тендітної екосистеми крихітного острова Кардан (провінція Чанг), який не так давно очолив рейтинг World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами.
Як пише Nation Thailand з посиланням на главу Національного парку Хат Чао Май Пріт Нарасріт, що знаходиться на території острова, він буде залишатися закритим для туристів чотири місяці на рік – з 1 червня по 30 вересня.
Туристи все ще вітаються на острові, сказав він, але вони повинні докладати зусиль, щоб зберегти його унікальну екосистему, включаючи коралові рифи та морське життя – не смітити і не шкодити природі.
Пріт зазначив, що в морі навколо острова Кардан мешкають зникаючі види риб, і про це необхідно інформувати туристів.
Острів Кардан площею близько 2,5 квадратних кілометрів знаходиться в 10 кілометрах від узбережжя провінції Чанг в Андаманському морі. Він відомий своїми пляжами з білим піском, оточеними пальмами, а його неглибокі прозорі води приваблюють любителів снорклінгу. Одна сторона острова славиться своїми захоплюючими сходами сонця, а інша – не менш мальовничими заходами.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді на 3,5 роки також закривали для туристів популярний пляж Майя Бей – для відновлення екосистеми, сильно постраждалої через занадто великий наплив туристів.
Пляж Майя Бей, розташований на острові Пхі-Пхі Лей в провінції Крабі, став популярний серед туристів після виходу в 2000 році фільму "Пляж" британського режисера Денні Бойла, головну роль в якому зіграв Леонардо Ді Капріо. Щодня локацію відвідували по кілька тисяч туристів, але в підсумку місцева екосистема не витримала такого напливу людей.
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