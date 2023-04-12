Влада Таїланду тимчасово закриє доступ на популярний серед туристів острів Кардан заради збереження екосистеми.

Влада Таїланду вирішила активізувати зусилля зі збереження тендітної екосистеми крихітного острова Кардан (провінція Чанг), який не так давно очолив рейтинг World Beach Guide як місце з найкрасивішими пляжами.

Як пише Nation Thailand з посиланням на главу Національного парку Хат Чао Май Пріт Нарасріт, що знаходиться на території острова, він буде залишатися закритим для туристів чотири місяці на рік – з 1 червня по 30 вересня.

Туристи все ще вітаються на острові, сказав він, але вони повинні докладати зусиль, щоб зберегти його унікальну екосистему, включаючи коралові рифи та морське життя – не смітити і не шкодити природі.

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Пріт зазначив, що в морі навколо острова Кардан мешкають зникаючі види риб, і про це необхідно інформувати туристів.

Острів Кардан площею близько 2,5 квадратних кілометрів знаходиться в 10 кілометрах від узбережжя провінції Чанг в Андаманському морі. Він відомий своїми пляжами з білим піском, оточеними пальмами, а його неглибокі прозорі води приваблюють любителів снорклінгу. Одна сторона острова славиться своїми захоплюючими сходами сонця, а інша – не менш мальовничими заходами.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Таїланді на 3,5 роки також закривали для туристів популярний пляж Майя Бей – для відновлення екосистеми, сильно постраждалої через занадто великий наплив туристів.

Пляж Майя Бей, розташований на острові Пхі-Пхі Лей в провінції Крабі, став популярний серед туристів після виходу в 2000 році фільму "Пляж" британського режисера Денні Бойла, головну роль в якому зіграв Леонардо Ді Капріо. Щодня локацію відвідували по кілька тисяч туристів, але в підсумку місцева екосистема не витримала такого напливу людей.

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