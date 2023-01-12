Пропонований туристичний збір обійдеться авіапасажирам приблизно в 9 доларів США.

Таїланд планує розпочати стягувати туристичний збір у розмірі 300 бат (близько 9 доларів США) з червня 2023 року з мандрівників, які прибувають в країну на літаках.

Як пише The Independent, збір буде єдиноразовим і стягуватиметься з авіапасажирів після прибуття до країни. Міністр туризму країни Пхіпхат Ратчакітпракарн заявив, що зібрані кошти підуть на допомогу туристам, постраждалим в результаті нещасних випадків, а також на розвиток туристичних напрямків.

При цьому, за його словами, з іноземців, які мають дозвіл на роботу і прикордонний пропуск, збори стягуватися не будуть.

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"Стягування зборів з туристів, які прибувають наземним транспортом, вимагає подальшого вивчення, наприклад, визначення того, чи повинна сума збору бути менше 300 бат, оскільки середня тривалість перебування таких гостей становить всього одну-дві ночі", – раніше також заявляв міністр туризму Таїланду.

Такий крок був вперше запропонований в минулому році, тепер же профільне міністерство остаточно погодило суму і метод збору податку. Пропозицію про введення додаткового збору для туристів з червня 2023 року ще має затвердити Кабінет міністрів Таїланду.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Таїланд спочатку повернув вимогу обов'язкової вакцинації від COVID-19 для іноземних туристів, побоюючись напливу туристів з Китаю, але потім передумав і знову скасував його.

У 2022 році до Таїланду прибуло 11,8 мільйона туристів, тоді як до пандемії коронавірусу їх було близько 40 мільйонів щороку. При цьому влада країни очікує, що в 2023 році ця цифра зросте приблизно до 25 мільйонів туристів на рік.

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