Зокрема, в Африці різке зростання зборів з туристів роблять можливість побачити тварин у дикій природі недоступною для більшості відпочивальників.

Подорожі можуть стати елітарним видом відпочинку через зростання вартості туристичних зборів у пунктах призначення.

Таку думку висловив співзасновник і директор Africa Collection Джеймс Вестріп під час презентації звіту Travel Insights Асоціації спеціалізованих подорожей (Aito) у Лондоні, пише Travel Weekly.

За його словами, різке зростання зборів з туристів за можливість побачити тварин у дикій природі означає, що деякі поїздки стають недоступними для більшості відпочивальників.

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"Мене турбує, що вони стануть елітарними, і я не вірю, що подорожі мають бути такими. Ви вже обмежуєте місцевих жителів від відвідування національних парків. Ми маємо бути обережними, щоб знайти правильний баланс між туризмом і проблемами збереження природи, уникнувши виключення деяких потенційних клієнтів через ціну", – заявив Вестріп.

Зокрема, він навів приклад Руанди, де з іноземних туристів беруть по 1500 доларів США з людини на день за можливість побачити горил у дикій природі.

Інші оператори також вказали на тенденцію запровадження щоденних туристичних зборів у різних країнах Європи. Найяскравіший приклад – плата за вхід до Венеції в розмірі п'яти євро, яка почала діяти навесні 2024 року. Незабаром її можуть підвищити.

Утім, у випадку з переповненими туристичними містами Європи більшість туроператорів навпаки підтримали введення додаткових туристичних зборів, запевняючи, що це не відлякає туристів.

"Подорожі завжди були елітарними. Ми маємо бути реалістами: якщо ви не обмежите туристів у Венеції, Венеція вже не буде такою, якою вона була останні 200 років", – пояснив свою точку зору керуючий директор оператора короткострокових турів Kirker Holidays Тед Вейк.

Ба більше, частина професіоналів упевнені, що обмеження доступу туристів до одних місць спонукає їх досліджувати альтернативні менш відомі місця, які також можуть бути вельми цікавими.

"Якщо ви не були у Венеції, ви захочете поїхати. Але ми бачимо, що люди цікавляться захоплюючими, незбитими місцями. Апулія в Італії росте швидше, ніж, наприклад, Рим, це той випадок пошуку місць, де люди ще не були, але які доступні та мають культурні пам'ятки", – заявила представник одного з туроператорів Сара Циммерман.

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