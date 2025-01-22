Вартість підйому на найвищу вершину світу зросла вперше за майже десятиліття – одразу на 36%.

Влада Непалу ухвалила рішення вперше за майже десятиліття підняти плату за дозвіл на сходження на найвищу вершину світу Еверест.

Як пише The Guardian з посиланням на заяву генерального директора Департаменту туризму Непалу Нараяна Прасад Регмі, підніматися на гору заввишки 8849 метрів стане на 36% дорожче – тепер за це задоволення доведеться викласти 15 тисяч доларів замість нинішніх 11 тисяч доларів.

"Плата за дозвіл не переглядалася довгий час. Зараз ми її оновили", – сказав Регмі.

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Нова ставка набуде чинності з вересня 2025 року і застосовуватиметься протягом популярного сезону сходжень з квітня по травень за стандартним маршрутом Південно-Східного хребта або Південного сідла, прокладеного новозеландцем сером Едмундом Гілларі та шерпою Тенцінгом Норгеєм у 1953 році.

Збори за сходження на Еверест у менш популярний сезон із вересня до листопада і рідко відвідуваний сезон із грудня до лютого також збільшаться на 36%, до 7500 і 3750 доларів відповідно.

Зі свого боку деякі організатори експедицій заявили, що підвищення, обговорюване з минулого року, навряд чи відлякає альпіністів. Щорічно видається близько 300 дозволів на підйом на Еверест.

"Ми очікували такого підвищення плати за дозволи", – сказав Лукас Фуртенбах з австрійської компанії-організатора експедицій Furtenbach Adventures.

Він також зауважив, що це був "зрозумілий крок" з боку уряду Непалу: "Я впевнений, що додаткові кошти будуть якимось чином використані для захисту довкілля і підвищення безпеки на Евересті".

Зі свого боку Регмі не сказав, на що використовуватиметься додатковий дохід. Однак дохід від плати за дозвіл та інших витрат іноземних альпіністів є ключовим джерелом доходу та зайнятості для бідної країни, в якій розташовані вісім із 14 найвищих гір у світі.

Щороку сотні альпіністів намагаються підкорити Еверест і кілька інших вершин Гімалаїв. Експерти з альпінізму часто критикують Непал за те, що він допускає надто багато альпіністів на Еверест і не робить нічого, щоб підтримувати його в чистоті або забезпечувати безпеку альпіністів.

Також альпіністи, які повертаються з Евересту, кажуть, що гора стає дедалі сухішою і кам'янистою, снігу та інших опадів стає менше, що, за словами експертів, може бути результатом глобального потепління або інших змін навколишнього середовища.

Регмі, зі свого боку, заперечив, що кампанії зі збору сміття та закріплення мотузок, а також інші заходи безпеки проводяться регулярно.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2024 року влада Непалу вирішила радикальним чином боротися із забрудненням найвищої гори у світі – альпіністів на Евересті почали змушувати носити за собою мішки з фекаліями.

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