Пілотна схема, за якою уважно стежать інші європейські туристичні точки, тривала всього 29 днів і завершиться в неділю.

Експериментальна система оплати для туристів у Венеції мала лише обмежений вплив на скорочення скупчення людей у місті-лагуні, а це означає, що ціни майже напевно буде підвищено наступного року, заявив у п'ятницю політик, який очолював проєкт, пише Reuters.

Уперше у світі знаменитий італійський напрямок у квітні запровадив збір у розмірі 5 євро (5,44 долара США) для одноденних туристів, які прибувають в особливо перевантажені дні, сподіваючись, що цей збір утримає деяких людей від відвідування.

Пілотна схема, за якою уважно стежать інші європейські туристичні точки, тривала всього 29 днів і завершиться в неділю, відкриваючи шлях до періоду консультацій, щоб вирішити, як продовжити проєкт у майбутньому.

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Сімоне Вентуріні, член міської ради, відповідальний за туризм і соціальну згуртованість, заявив, що початкова оцінка була позитивною, і підтвердив, що систему буде оновлено у 2025 році, але визнав, що скупчення людей, як і раніше, залишаються великими.

"У деякі вихідні тут було менше людей, ніж у той самий час минулого року... але ніхто не очікував, що всі одноденні туристи чудесним чином зникнуть", - сказав він.

"Найближчими роками це буде більш ефективно, коли ми збільшимо кількість днів і піднімемо ціну", - додав він, не уточнивши, скільки відвідувачам, можливо, доведеться платити у 2025 році.

Міська рада прагне перешкоджати одноденним мандрівникам, особливо у вихідні та святкові дні, коли кількість відвідувачів може перевищувати 100 000 осіб, що вдвічі перевищує кількість місцевих жителів. Людям, які забронювали готель, не довелося платити збір.

Не всі у Венеції, яка є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вважають, що цю схему слід продовжувати.

"Це був повний провал. Місто, як і раніше, переповнене туристами", - заявив член ради від опозиції Джованні Андреа Мартіні, додавши, що кількість людей, які платять штрафи, скоротилася, оскільки поширилися чутки про те, що загроза штрафів не матеріалізувалася.

Вентуріні визнав, що штрафів було "дуже мало або, можливо, взагалі не було", але сказав, що це був навмисно м'який старт. "На цьому експериментальному етапі замість того, щоб штрафувати людей, ми зосередилися на їхньому інформуванні", - сказав він.

Замість цього Мартіні виступав за систему безкоштовного бронювання місць для відвідувачів, щоб не допустити, щоб сім'ї з низькими доходами були обділені цінами, але це давало змогу відстежувати передбачувані прибуття туристів.

"Ми повинні мати можливість попереджати людей про те, що, якщо вони приїдуть у певні дні, вони не проведуть добре час", - сказав він.

Плата для туристів у Венеції

Італійська Венеція з 25 квітня 2024 року почала офіційно брати з денних туристів плату за вхід. Тепер нерезиденти міста та околиць, які бажають потрапити в місто на воді, але не залишаючись там на ніч, повинні будуть заплатити 5 євро.

Плату стягуватимуть тільки в період з 8:30 до 16:00 години на 29 найбільш пікових дат протягом весни та літа 2024 року. Купувати вхідний квиток необхідно заздалегідь через спеціальний сайт. Для деяких категорій громадян діють винятки.

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