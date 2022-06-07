У минулі вихідні більше 400 поїздів були переповнені бажаючими скористатися акцією, а багатьом пасажирам взагалі довелося відмовитися від поїздки.

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn на літо 2022 року ввів проїзні квитки на поїзди за спеціальним тарифом всього 9 євро на місяць.

Як повідомляється на сайті DB, власники таких проїзних можуть протягом місяця безлімітно їздити на локальних і регіональних поїздах, а також у громадському транспорті по всій Німеччині.

Таким чином в країні вирішили спонукати населення активніше подорожувати по країні поїздами.

Водночас перевізник попередив, що через введення 9-Euro-Ticket в окремі дні, зокрема, у вихідні та святкові, може спостерігатися підвищений попит на поїзди, особливо на популярних туристичних напрямках.

Втім, вочевидь, організатори акції не до кінця врахували схильність німців до економії, а тому перші вихідні літа відзначилися небувалими тиснявами в поїздах. І це не дивлячись на те, що напередодні святкових вихідних і через введення спецтарифів було збільшено кількість залізничних складів.

Як пише Der Spiegel, в минулі вихідні більше 400 поїздів були переповнені бажаючими скористатися акцією, а багатьом пасажирам взагалі довелося відмовитися від поїздки. При цьому багато пасажирів не змогли взяти з собою у вагони габаритні речі, зокрема, велосипеди.

Представники перевізника зазначили, що отримали близько 700 скарг від незадоволених пасажирів, також мали місце словесні сутички між бажаючими виїхати. Втім, як стверджують в DB, до бійок все ж не дійшло.

Як раніше повідомляв УНІАН, з 1 червня 2022 року низка країн Європи частково скасували безкоштовний проїзд для українців на громадському транспорті. Зокрема, йдеться про Німеччину, Польщу, Болгарію, Швейцарію та Чехію.