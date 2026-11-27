Ялинку засвітять напередодні Дня Святого Миколая.

У Львові з 5 грудня до 10 січня з нагоди різдвяних святкувань запланована низка культурних, мистецьких та благодійних заходів.

Як повідомляє мерія Львова, у місті засвітять головну ялинку, відкриють Різдвяну пошту та ярмарок, встановлять шопку й Дідуха. Також відбудуться Хода звіздарів, фестивалі "Різдво в Гаю" та "Велика коляда", концерти, виставки й майстер-класи.

Зазначається, що цьогоріч різдвяні події поєднають українські традиції з підтримкою військових. Зокрема, під час свят триватиме збір "ТВОРИ для війська" спільно з фондом "Повернись живим".

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Традиційно різдвяний сезон у Львові розпочнеться із відкриття головної міської ялинки на площі біля Львівського національного театру опери та балету. Її засвітять напередодні Дня Святого Миколая – 5 грудня о 18:00 за участі муніципального хору "Гомін", а також скрипаля-віртуоза Олександра Божика.

За даними міськради, як і в попередні роки, верхівку дерева прикрасить протитанковий "їжак", виготовлений працівниками комунального підприємства "Львівелектротранс".

"Цей символ з'явився на міській ялинці у 2022 році та нагадує про війну й українських захисників, завдяки яким місто має можливість відзначати Різдво", - наголосили в мерії.

У відомстві також розповіли, що вже обрали ялинку, яка стане головною окрасою Львова на різдвяні свята.

За словами керівниці управління культури міськради Марти Бешлей, цьогоріч було отримано понад 15 заявок із різних міст, зокрема зі Львова, Городка, Дрогобича та Самбора.

"Дуже тішить, що стільки людей готові поділитися своїми деревами… Перші заявки почали надходити ще в серпні, і ми раді, що змогли обрати головну ялинку міста з-поміж такої кількості пропозицій", – додала посадовиця.

Як відомо, Львів не витрачає коштів на ялинку, оскільки львів'яни та жителі навколишніх громад дарують дерево на безоплатній основі.

Якою торік була новорічна ялинка у Львові

У 2025 році святкову ялинку подарувала Львову родина Пашечків із села Сокільники. Вони понад 18 років вирощували дерево у своєму дворі. Її висота сягала 14 метрів.

Дерево традиційно прикрасили протитанковим "їжаком" та ілюмінацією з минулих років.

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