У Львові встановили та прикрасили головну ялинку міста. Згідно з традицією, дерево було подароване місту місцевими жителями.

У 2025 році ялинку подарувала Львову родина Пашечків із Сокільників. Вони понад 18 років вирощували дерево у своєму дворі.

Однією з головних особливостей ялинки у Львові є символічний "протитанковий їжак" на її верхівці. Її зварили фахівці "Львівелектротрансу" у 2022 році. Також дерево прикрасили ілюмінацією з минулих років.

Новорічна ялинка у Львові - що відомо

Нагадаємо, що новорічну ялинку у Львові почали встановлювати 2 грудня. Ялинці - 18 років, а її висота сягає 14 метрів.

Загалом у 2025 році понад 15 ялинок претендували стати головною різдвяною красунею Львова. За словами очільниці управління культури департаменту освіти та культури Львівської міської ради Марти Бешлей, місто не витрачає коштів на ялинку, оскільки львів'яни та мешканці навколишніх громад дарують дерево на безоплатній основі. Монтаж також не потребував додаткових витрат, адже використовувалася наявні в місті конструкції та минулорічна ілюмінація.

Офіційне відкриття ялинки на площі перед Оперним театром відбулося напередодні Дня Святого Миколая - 5 грудня.

