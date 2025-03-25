Ryanair хоче перевезти п’ять мільйонів пасажирів в Україні протягом першого року після відкриття неба.

Авіакомпанія Ryanair розробила п’ятирічний план щодо відновлення польотів в нашій країні, але аеропорти, до яких звертались її представники із відповідною пропозицією, проігнорували його. Про це заявив гендиректор Ryanair Майкл О’Лірі‎ під час конференції "Логістика як драйвер економічного зростання".

"Ми разом склали досить амбітні плани для того, щоб забезпечити п’ять мільйонів пасажирського потоку після першого року [відкриття неба] і дорости до десяти мільйонів протягом п’яти років", – заявив він.

За словами Майкла О’Лірі, план було подано в аеропорти "Бориспіль" і "Львів", однак "протягом двох років нічого не було досягнуто". Гендиректор зазначив, що не розуміє, чому аеропорти не готуються до відновлення польотів.

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О’Лірі додав, що забезпечити "радикально-агресивний" план зростання може лише відповідна домовленість з аеропортами. Зараз Ryanair має літаки у 90 аеропортах Європи і компанія може переправити принаймні частину з них до Києва та Львова.

Довідка УНІАН. Ryanair є ірландською надбюджетною авіакомпанією, заснованою в 1984 році. Її штаб-квартира знаходиться в Дубліні. Станом на червень минулого року флот компанії налічував більше 590 літаків.

Останні новини про компанію Ryanair

Нагадаємо, нещодавно УНІАН повідомив, що Ryanair запустив ексклюзивну схему знижок для пасажирів, які часто літають. Послуга дасть змогу отримати переваги під час купівлі місць та туристичної страховки.

Також раніше в Ryanair оголосили про намір відмовитися від паперових посадкових талонів і стійок реєстрації до травня цього року. Згодом стало відомо, що нововведення почне діяти на півроку пізніше, а саме – з 3 листопада.

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