За словами директорки аеропорту, є кілька компаній, які розглядають здійснення рейсів зі Львова.

За оптимістичним сценарієм, вже у квітні-травні 2025 року міжнародний аеропорт "Львів" імені короля Данила Галицького можуть відкрити для польотів. Таку заяву зробила в коментарі "Високому замку" гендиректорка аеропорту Тетяна Романовська.

"Зі Львова готові літати авіакомпанії Wizzair, Air Baltic, "Турецькі авіалінії", Sky Up, "Австрійські авіалінії", Lufthansa, LOT", – сказала вона.

За словами директорки аеропорту, поки що йдеться про відновлення регулярних рейсів зі Львова.

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"Чартерні рейси, швидше за все, буде пробувати повернути авіакомпанія Sky Up. В них гарна мережа маршрутів у Європі. Ті самі маршрути готові виконувати і зі Львова. Або з іншого українського міста. Цього року представники авіакомпанії вийшли до нас з комунікацією, провели свої аудити. Представники Wizzair ще торік провели свій аудит. Проводять попередній аналіз і коли буде рішення про відкриття неба, впродовж трьох-чотирьох днів приїжджають до нас працювати", – розповіла керівниця.

При цьому називаються й інші імовірні періоди відновлення роботи аеропорту.

"Ми б хотіли, аби відкриття аеропорту відбулося в літній період, бо розуміємо, що основний авіаційний трафік припадає на відпустки, літо, та коли довший день. Якщо це відбудеться вже у квітні чи травні, то для нас це буде надзвичайно добре", – додала Романовська.

"ВЗ" також зазначає, що в уряді розглядають відкриття іншого аеропорту – ужгородського.

Відновлення авіаперевезень в Україні

Генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський у лютому заявляв, що готовий відновити свою роботу. Приймати і відправляти пасажирські літаки зможуть протягом місяця після відкриття повітряного простору України.

Крім того, мерЛьвова Андрій Садовий казав, що цьогоріч в Україні мали б знову запрацювати декілька аеропортів. Про які саме йдеться, він не уточнював.

Водночас експерти заперечують можливість відновлення польотів в умовах війни. Авіаційний експерт Костянтин Криволап говорить, що без дозволу міжнародної агенції аеропорти не зможуть повноцінно працювати, а цей дозвіл в умовах війни не дадуть.

Полковник Військово-повітряних сил України, льотчик-випробувач першого класу Олександр Лиходід також наголошував, що ідея про відкриття повітряного простору України для цивільних літаків – це "авантюра, яка закінчиться дуже швидко і дуже сумно". За його словами, немає можливості забезпечити протиповітряну оборону аеропортів та маршрутів.

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