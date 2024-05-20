Найбільший бюджетний перевізник Європи заявляє, що цього літа тарифи на авіаперевезення або залишаться незмінними, або будуть "трохи" вищими, ніж у 2023 році.

Генеральний директор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О'Лірі, який раніше обіцяв серйозне підвищення цін на авіаквитки влітку 2024 року, тепер заявив, що вартість польотів на крилах його авіакомпанії в пік літнього сезону буде нижчою, ніж очікувалося.

За словами О'Лірі, попит на польоти цього літа виявився "позитивним", а "нещодавні ціни виявилися м'якшими, ніж ми очікували". Якщо раніше він прогнозував, що в пік відпусток тарифи зростуть у середньому на 10%, то тепер очікує, що вони залишаться на тому ж рівні або "трохи перевищать" ціни минулого літа, цитує його Financial Times.

Як зазначає видання, прогноз з'явився після того, як Ryanair повідомила про 34-відсотковий стрибок прибутку після сплати податків – до 1,9 млрд євро за 12 місяців із березня 2023 по березень 2024 року.

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Авіакомпанія не надала прогнозів на поточний фінансовий рік, але очікує, що кількість пасажирів збільшиться на 8% і становитиме від 198 до 200 мільйонів.

"Остаточний результат... фінансовий рік багато в чому залежатиме від запобігання несприятливим подіям у 2025 фінансовому році, таким як війни в Україні та на Близькому Сході, великі збої в управлінні повітряним рухом або подальші затримки поставок Boeing", – заявив О'Лірі.

Видання нагадує, що амбітні плани з розширення Ryanair були підірвані затримками поставок нових літаків через проблеми на стороні виробника. Авіакомпанія заявила, що до кінця липня у неї очікується нестача 23 літаків Boeing 737 Max, і попередила, що "зберігається ризик подальшого скорочення поставок Boeing".

Як повідомляв УНІАН, раніше європейські чиновники поставили 20 авіакомпаніям 30-денний ультиматум для виправлення неправдивих заяв щодо екологічності їхніх рейсів. Останні нібито намагаються заманити пасажирів, які піклуються про клімат, рекламуючи "екологічні" рейси, але насправді це не зовсім так.

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