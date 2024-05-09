Чиновники поставили 20 авіакомпаніям 30-денний ультиматум для виправлення оманливих заяв.

Авіакомпанії намагаються заманити пасажирів, які піклуються про клімат, рекламуючи "‎екологічні"‎ рейси, але такі кроки наштовхуються на заперечення з боку Єврокомісії. Про це повідомляє Politico.

20 авіакомпаній зараз перебувають під розслідуванням Комісії за звинуваченням у "‎зеленому відмиванні"‎.

Брюссель розпочав акцію 30 квітня, після червневого попередження Європейської асоціації захисту прав споживачів (BEUC). Авіакомпанії мають 30 днів для виправлення будь-яких заяв, які можуть ввести споживачів в оману.

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Коріння суперечки знаходиться в кліматичній політиці, яку ЄС нав'язує авіаційному сектору. Нагадаємо, раніше Брюссель затвердив поступовий перехід на екологічне авіаційне паливо (SAF).

Згідно з планом, аеропорти ЄС і постачальники, починаючи з 2025 року, повинні в загальному обсязі використовувати як мінімум 2% екологічно чистого авіапалива. Його доля повинна поступово збільшуватись і має досягти у 2050 році 70%.

Авіакомпанії, такі як Lufthansa, KLM та Ryanair, використовують "‎зелений перехід"‎ у рекламних цілях, однак на думку BEUC це може ввести споживачів в оману.

Організація вважає, що компанії не повинні рекламувати використання SAF, оскільки воно ще не готово до виходу на ринок і не буде широко доступним принаймні до кінця наступного десятиліття.

Найкращі авіакомпанії – що відомо

Раніше повідомлялось, що за підсумками минулого року титул найбільш безпечної авіакомпанії світу отримав найбільший авіаперевізник Нової Зеландії Air New Zealand. Також серед лідерів опинилась Qantas та Virgin Australia.

Окрім того, за підсумками 2023-го експерти встановили найбільш "ефективні" авіакомпанії. Так, у лідерах за пунктуальністю перше місце посіла Avianca Airlines, яка базується в колумбійській Боготі.

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