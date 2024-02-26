Причина подорожчання – затримки з поставками нових літаків компанією Boeing.

Ірландський лоукостер Ryanair, як і передбачалося раніше, цього літа підніме ціни на авіаквитки в середньому на 10%.

Як пише Express, глава Ryanair Майкл О'Лірі пояснив, що через проблеми у світовій авіаційній галузі для європейських авіакомпаній на даний момент доступна обмежена кількість літаків.

За його словами, нестача літаків пов'язана з тим, що американська компанія Boeing затримує поставку нового парку літаків, раніше замовленого лоукостером. В результаті менше пасажирів зможуть подорожувати, влітку попит буде перевищувати пропозицію, що неминуче призведе до зростання цін.

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Фактично цього року Ryanair зможе перевезти на 5 мільйонів пасажирів менше, ніж очікувалося раніше. Спочатку Ryanair прогнозував, що з березня 2024 року по березень 2025 року він перевезе 205 мільйонів пасажирів порівняно з 183,5 мільйонами пасажирів за попередні 12 місяців.

"Через меншу кількість літаків, можливо, нам доведеться скоротити ці 205 мільйонів до 200 мільйонів пасажирів. Цифра може бути і нижче 200 мільйонів, ми просто не знаємо на даному етапі. Це, ймовірно, означає, що наше зростання в цьому році буде обмежене в Європі, й я думаю, що це призведе до підвищення цін на авіаперевезення по всій Європі влітку 2024 року", – констатував О'Лірі.

При цьому він зазначив, що підвищення буде менше, ніж минулого року, коли ціни на авіаквитки авіакомпанії в середньому зросли на 17%.

"Ми не думаємо, що побачимо таке двозначне підвищення тарифів цього року. Ми формуємо наші бюджети, виходячи з підвищення тарифів на 5-10%, що мені здається цілком розумним", – додав глава Ryanair, не виключивши при цьому, що ціни можуть і знизитися, якщо парк літаків вдасться поповнити.

Зазначається, що до червня 2024 року Ryanair мав отримати від Boeing 57 нових літаків. Однак ще минулого літа у авіавиробника почалися проблеми. Спочатку більше тисячі двигунів, виготовлених Pratt and Whitney для літаків Airbus, довелося зняти, оскільки вони були визнані небезпечними.

При цьому на початку 2024 року з літаками Boeing сталося одразу кілька авіаінцидентів, через що щодо компанії почалися посилені перевірки. Це може привезти до затримкам поставок літаків.

О'Лірі вважає, що постраждає не тільки Ryanair, а й інші авіакомпанії Європи, такі як Wizz Air, Lufthansa і Air France, яким доведеться "призупинити польоти більше 20% своїх літаків А320".

Як повідомляв УНІАН, раніше дані опитування Which?, проведеного серед британських пасажирів, виявили найгірші та найкращі авіакомпанії Європи. Ryanair опинився в трійці найгірших.

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