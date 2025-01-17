Причиною такого рішення в авіакомпанії назвали "надмірні збори", що стягуються контрольованим державою оператором аеропортів Aena.

Ірландський лоукостер Ryanair скоротить рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії влітку 2025 року.

Причиною такого рішення в авіакомпанії назвали "надмірні збори", що стягуються контрольованим державою оператором аеропортів Aena, повідомляє Reuters.

Загалом авіаперевізник планує скоротити пропускну спроможність на 12 маршрутах на 18% і скасувати близько 800 тисяч пасажирських місць порівняно з минулим літом.

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Зокрема, Ryanair заявила, що припинить роботу в містах Херес і Вальядолід, а також скоротить кількість рейсів до/з Віго, Сантьяго-де-Компостели, Сарагоси, Сантандера та аеропорту Астурії.

При цьому авіакомпанія пообіцяла перерозподілити вивільнені літаки і потужності в такі країни, як Італія, Швеція, Хорватія, Угорщина і Марокко, "де уряди заохочують зростання".

Зі свого боку, Aena заявила, що її середня плата в розмірі 10,35 євро з пасажира була "однією з найнижчих у Європі".

Одночасно оператор заявив, що дані про програму польотів Ryanair на це літо в його аеропортах передбачають більше місць, ніж було в авіакомпанії минулого літа, коли вона збільшила свою активність в іспанських аеропортах на 8,7%.

Також Aena додала, що "шкодує про використання Ryanair помилкових аргументів... щоб збити з пантелику громадян і чинити тиск на державні установи".

Ryanair уже кілька років скаржиться на аеропортові збори, які стягує Aena, незважаючи на заморожування під час пандемії COVID-19 і грудневе рішення антимонопольного органу заблокувати заплановане підвищення у 2025 році, додає видання.

Тим часом, влада Іспанії очікує, що туристичний бум у країні продовжиться і цього року.

Як раніше повідомляв УНІАН, аналогічним чином у 2024 році Ryanair скоротив кількість рейсів до Португалії – також через підвищення аеропортових зборів.

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