Ірландський лоукостер Ryanair скоротить рейси через сім регіональних аеропортів Іспанії влітку 2025 року.
Причиною такого рішення в авіакомпанії назвали "надмірні збори", що стягуються контрольованим державою оператором аеропортів Aena, повідомляє Reuters.
Загалом авіаперевізник планує скоротити пропускну спроможність на 12 маршрутах на 18% і скасувати близько 800 тисяч пасажирських місць порівняно з минулим літом.
Зокрема, Ryanair заявила, що припинить роботу в містах Херес і Вальядолід, а також скоротить кількість рейсів до/з Віго, Сантьяго-де-Компостели, Сарагоси, Сантандера та аеропорту Астурії.
При цьому авіакомпанія пообіцяла перерозподілити вивільнені літаки і потужності в такі країни, як Італія, Швеція, Хорватія, Угорщина і Марокко, "де уряди заохочують зростання".
Зі свого боку, Aena заявила, що її середня плата в розмірі 10,35 євро з пасажира була "однією з найнижчих у Європі".
Одночасно оператор заявив, що дані про програму польотів Ryanair на це літо в його аеропортах передбачають більше місць, ніж було в авіакомпанії минулого літа, коли вона збільшила свою активність в іспанських аеропортах на 8,7%.
Також Aena додала, що "шкодує про використання Ryanair помилкових аргументів... щоб збити з пантелику громадян і чинити тиск на державні установи".
Ryanair уже кілька років скаржиться на аеропортові збори, які стягує Aena, незважаючи на заморожування під час пандемії COVID-19 і грудневе рішення антимонопольного органу заблокувати заплановане підвищення у 2025 році, додає видання.
Тим часом, влада Іспанії очікує, що туристичний бум у країні продовжиться і цього року.
Як раніше повідомляв УНІАН, аналогічним чином у 2024 році Ryanair скоротив кількість рейсів до Португалії – також через підвищення аеропортових зборів.
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