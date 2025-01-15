Туристів і місцевих жителів закликають економити воду.

Популярні курортні місця в Іспанії, як і роком раніше, стикаються з сильною посухою. Особливо постраждали такі регіони, як Коста-дель-Соль, Малага та Аліканте.

Незважаючи на ранні дощі цього року, запаси води в південній половині Іспанії залишаються критично низькими, і експерти попереджають, що ситуація далека від вирішення, повідомляє Daily Express.

Згідно з нещодавнім звітом Асоціації громадської санітарії та постачання, тоді як на півночі Іспанії спостерігається поліпшення рівня води, південні регіони продовжують потерпати.

Відео дня

Асоціація наголосила, що, зокрема, регіон Коста-дель-Соль залишається в умовах "надзвичайної" посухи, і місцевій владі необхідно додатково посилити заходи з економії води для забезпечення постачань у регіон.

У звіті наголошується, що 16 муніципалітетів на півдні Іспанії, включно з районами у внутрішніх районах Андалусії, Альмерії та Марина-Баха в Аліканте, як і раніше, відчувають сильну посуху.

Також особливо вразливими залишаються водні регіони Гвадалквівір, Сегура, Хукар, Гвадалете-Барбате і Каталонія, з рівнем води, значно нижчим за свої історичні середні значення.

"Ці проблеми підкреслюють нагальну необхідність більш стійкого управління водними ресурсами", – йдеться у звіті, який також пов'язує кризу з більш широкими наслідками зміни клімату.

Хоча осінні дощі поліпшили умови в таких містах, як Севілья і Антекера, ситуація залишається важкою в таких районах, як Кампо-де-Гібралтар, Гвадалорсе і Ахаркія, де заходи з боротьби з посухою все ще діють.

У Малазі рівень водосховищ наразі становить лише 28%, що трохи краще торішнього мінімуму в 16%, але все ще значно нижче, ніж десять років тому, коли рівень становив 48%.

По всій Андалусії запаси води становлять 34%, що на 15% більше, ніж торік, але все ще на 11% нижче від рівнів, що спостерігалися десять років тому.

Особливо постраждав регіон Альмерія, де рівень води у водосховищах сягнув критичного значення 9,38% – це той самий рівень, що й минулого року.

"Ситуація на півдні Іспанії залишається нестабільною", – сказав представник AEOPAS Карлос Вега. – "Нам потрібні термінові заходи з диверсифікації водопостачання".

Як повідомляв УНІАН, раніше влада іспанського міста Алькала-де-Енарес придумала оригінальний спосіб боротися зі спекою – обладнати мобільні "кліматичні острови".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.