Ірландський лоукостер Ryanair влітку 2024 року скоротить кількість рейсів до Португалії.
Як пише The Sun, таке рішення найбільша бюджетна авіакомпанія Європи пояснила підвищенням аеропортових зборів у Португалії в середньому на 14,6% – до близько 1,60 євро.
"На жаль, ми тут, щоб оголосити про скорочення, тому що нещодавно ми стали жертвами монополії ANA/Vinci, яка надзвичайно збільшила аеропортові збори в наступному році. В результаті підвищення цін ANA в 2023 році цієї зими Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада", – заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі, розкритикувавши компанію ANA Aeroportos de Portugal, яка управляє 10 аеропортами по всій країні.
Зокрема, наступного літа Ryanair скоротить кількість рейсів в аеропорти Фару і Порту, де збори зростуть на 11,9% і 11,4% відповідно. Також удвічі буде скорочено кількість літаків авіакомпанії, що базуються на Мадейрі.
Крім того, вже в зимовому розкладі 2023/2024 Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада на Азорських островах, попередивши, що Мадейра може наслідувати цей приклад.
Щоб уникнути подальших скорочень кількості авіарейсів до Португалії, глава Ryanair закликав ANA наслідувати приклад інших великих європейських аеропортів, особливо в Іспанії, і заморозити або знизити збори, щоб стимулювати відновлення трафіку і туризму в Португалії після COVID.
Варто зазначити, що зменшення кількості рейсів також є поганою новиною для туристів, оскільки менша кількість рейсів означає дорожчі квитки через відсутність вільних місць та підвищений попит.
"Ситуація в Європі наступного літа стане складною, місць буде менше", – констатував О'Лірі.
Нагадаємо, це вже не перше скорочення кількості авіарейсів, проведене Ryanair останнім часом. Так, у вересні 2022 року лоукостер оголосив про скорочення кількості рейсів через аеропорт Дубліна на зиму 2023/2024 у зв'язку зі збільшенням зборів з пасажирів. Всього авіакомпанія скасувала 17 маршрутів через Дублін та перевела 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти з більш вигідними умовами обслуговування.
Незабаром Ryanair також заявив про скорочення в зимовому розкладі 2023/2024 кількості рейсів ще через кілька європейських аеропортів через затримки з постачанням нових літаків Boeing 737.
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