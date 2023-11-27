Таке рішення найбільша бюджетна авіакомпанія Європи пояснила підвищенням аеропортових зборів.

Ірландський лоукостер Ryanair влітку 2024 року скоротить кількість рейсів до Португалії.

Як пише The Sun, таке рішення найбільша бюджетна авіакомпанія Європи пояснила підвищенням аеропортових зборів у Португалії в середньому на 14,6% – до близько 1,60 євро.

"На жаль, ми тут, щоб оголосити про скорочення, тому що нещодавно ми стали жертвами монополії ANA/Vinci, яка надзвичайно збільшила аеропортові збори в наступному році. В результаті підвищення цін ANA в 2023 році цієї зими Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада", – заявив глава Ryanair Майкл О'Лірі, розкритикувавши компанію ANA Aeroportos de Portugal, яка управляє 10 аеропортами по всій країні.

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Зокрема, наступного літа Ryanair скоротить кількість рейсів в аеропорти Фару і Порту, де збори зростуть на 11,9% і 11,4% відповідно. Також удвічі буде скорочено кількість літаків авіакомпанії, що базуються на Мадейрі.

Крім того, вже в зимовому розкладі 2023/2024 Ryanair закрила свою базу в Понта-Делгада на Азорських островах, попередивши, що Мадейра може наслідувати цей приклад.

Щоб уникнути подальших скорочень кількості авіарейсів до Португалії, глава Ryanair закликав ANA наслідувати приклад інших великих європейських аеропортів, особливо в Іспанії, і заморозити або знизити збори, щоб стимулювати відновлення трафіку і туризму в Португалії після COVID.

Варто зазначити, що зменшення кількості рейсів також є поганою новиною для туристів, оскільки менша кількість рейсів означає дорожчі квитки через відсутність вільних місць та підвищений попит.

"Ситуація в Європі наступного літа стане складною, місць буде менше", – констатував О'Лірі.

Нагадаємо, це вже не перше скорочення кількості авіарейсів, проведене Ryanair останнім часом. Так, у вересні 2022 року лоукостер оголосив про скорочення кількості рейсів через аеропорт Дубліна на зиму 2023/2024 у зв'язку зі збільшенням зборів з пасажирів. Всього авіакомпанія скасувала 17 маршрутів через Дублін та перевела 19 літаків в альтернативні європейські аеропорти з більш вигідними умовами обслуговування.

Незабаром Ryanair також заявив про скорочення в зимовому розкладі 2023/2024 кількості рейсів ще через кілька європейських аеропортів через затримки з постачанням нових літаків Boeing 737.

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