Ryanair зафіксував падіння пасажиропотоку за підсумками кварталу на 78%.

Лоукостер Ryanair відзвітував за підсумками третього кварталу 2021 фінансового року і заявив, що збитки за підсумками року, який закінчується в березні, можуть досягти майже €1 млрд.

Про це йдеться у звіті найбільшого європейського бюджетного авіаперевізника.

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Як йдеться у звіті, пандемія COVID-19 вкрай негативно позначилася на всій індустрії, а виявлення нового штаму коронавірусу в Британії в грудні минулого року призвело до повторного закриття авіасполучення з королівством. В результаті поправити ситуацію з рухомим пасажиропотоком не змогли навіть різдвяні свята. У грудні лоукостер перевіз лише 1,9 млн пасажирів, що на 83% нижче показника грудня 2019 року.

За таких негативних умов Ryanair зафіксував падіння пасажиропотоку за підсумками кварталу на 78% — до 8,1 млн осіб, а виручка компанії склала лише €0,34 млрд проти €1,91 млрд роком раніше. У підсумку третій квартал фінансового року лоукостер завершив з чистим збитком €306 млн.

За підсумками всього фінансового року компанія розраховує перевести 26-30 млн пасажирів, при цьому схиляється до того, що цей показник виявиться ближче до нижнього порогу зазначеного діапазону. У такому випадку збитки можуть становити €850-950 млн.

Коронавірус і збитки

Авіакомпанія "МАУ" станом на жовтень 2020 року внаслідок тимчасового припинення авіасполучення під час карантину отримала близько 60 мільйонів доларів збитків і скоротила 900 співробітників.

SkyUp Airlines заявив про загальну суму збитків за перше півріччя 2020 року в більш ніж 30 мільйонів доларів.

Станом на листопад 2020 року міжнародний лоукостер Ryanair отримав 411 мільйонів євро збитків у першому півріччі 2020 року.

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Автор: Олена Коваленко