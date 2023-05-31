Пасажирам варто дотримуватися цілої низки правил етикету при подорожі на літаку.

Існує ціла низка речей, які можуть перетворити переліт на літаку на справжній кошмар – як для інших пасажирів, так і для бортпровідників.

Співробітники авіакомпаній перерахували сім речей, які пасажири ніколи не повинні робити в літаку, пише Travel Off Path.

Що не можна робити на борту літака

1. Вживання їжі, що викликає гази. Мандрівники повинні ретельно вибирати, що вони будуть їсти до і під час польоту. Кожен організм індивідуальний, але тиск повітря може зробити шлунок пасажирів більш чутливим, що точно зіпсує враження від подорожі для вашого сусіда. Наприклад, краще відмовитися від газованих напоїв.

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Крім того, згідно з повідомленнями, одними з найбільш дратівливих на рейсах є саме пасажири, які їдять продукти, що сильно пахнуть.

2. Використання телефону в режимі гучного зв'язку. Використовуйте навушники! Ніхто інший не хоче чути те, що ви відтворюєте на своєму смартфоні або обговорюєте по телефону.

Крім того, стюардеса Крісті Кербель поділилася ще однією перевагою навушників: це чудова стратегія, щоб закінчити розмову з дуже балакучим сусідом.

Також навушники допоможуть вам зменшити шум і заглушити плач немовлят.

3. Зняття взуття та шкарпеток. Це класика. У соціальних мережах є чимало відео, які доводять, що багато людей знімають взуття та шкарпетки в літаках. І це не дуже гарна ідея. Мандрівники не повинні ходити без взуття по проходу, оскільки він брудніший, ніж здається, а запах їхніх ніг залишається в салоні.

4. Неправильне використання вбиральні. Пасажири ніколи не повинні забувати змивати воду після відвідування туалету. Якщо ви не бачите кнопки змиву, придивіться уважніше, тому що вона завжди є. Якщо ви все ще не бачите її, покличте бортпровідника і попросіть про допомогу.

5. Прохання до інших пасажирів пересісти на гірші місця. Ще одна популярна дискусія 2023 року стосується того, щоб попросити людей пересісти. Найкраща стратегія, щоб уникнути зміни місць – це планувати заздалегідь і вибирати місця разом, якщо ви летите з іншою людиною або в групі. Мандрівники, які платять за свої місця, завжди мають пріоритет, а змушувати інших пасажирів міняти місця на гірші – грубо.

6. Раптове відкидання сидіння. Перед тим як відкинути сидіння назад, переконайтеся, що ви не проллєте напій на людину ззаду. Навіть бували випадки, що пасажири розбивали ноутбуки, різко відкинувши спинку сидіння. А деякі випадки взагалі приводили до бійок. Вам знадобиться лише кілька секунд, щоб обернутися назад і попередити іншого пасажира, що ви збираєтеся відкинути сидіння.

7. Пиття води з крана у вбиральні. Дослідження показали, що вода з кранів літаках може містити кишкову паличку. Завжди вибирайте бутильовану воду.

Як повідомляв УНІАН, раніше пасажирам розповіли, як уникнути хаосу в аеропортах цього літа.

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