Туристам радять поважати історію і традиції місць, які вони відвідують.

Визначено п'ять найгірших вчинків туристів під час відпустки, які дратують інших відпочиваючих і місцевих жителів.

Про це пише The Sun.

В основу рейтингу, який склали академіки Ісмаїл Шахір і Ніл Карр, лягли найчастіше повторювані коментарі з Reddit, зі скаргами на "поведінку відпочиваючих, що відхиляється від норми".

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Вчені сподіваються, що проаналізувавши цей список, можна буде сформувати певний "кодекс поведінки туристів", який дозволить мирно співіснувати приїжджим відпочиваючим і місцевим жителям.

1. Культурний ігнор

Це люди, які ігнорують культуру та історію місць, які вони відвідують, або поводяться без поваги щодо місцевих звичаїв.

Як приклад були наведені люди, які відвідали Ground Zero в Нью-Йорку – місце, на якому до терактів 11 вересня 2001 року розташовувався комплекс будівель Всесвітнього торгового центру. При цьому вони поводилися так, ніби це популярний туристичний напрямок, а не місце пам'яті жертв одного з найстрашніших терактів в історії людства.

У зв'язку з цим експерти рекомендують мандрівникам ознайомитися з культурними нормами, перш ніж кудись вирушати.

2. Руйнівники

Сюди відносяться люди, що впливають на якість життя або розпорядок дня місцевих жителів.

Як приклад були наведені коментарі роздратованого лондонця: британець скаржився на туристів, які відвідують собор Святого Павла тільки для того, щоб прогулятися і зробити селфі під час служби.

Вважається, що це побічний ефект "надмірного туризму", який такі місця, як Венеція, намагаються звести до мінімуму за допомогою нових правил.

3. Фотоклікери

Це люди, які невпинно фотографують, навіть коли це може бути недоречним або навіть небезпечним.

Як приклади наводилися люди, що роблять селфі біля Меморіалу жертв Голокосту в Берліні, й туристи, що фотографують місцевих жителів без попереднього дозволу.

Інші користувачі поділилися прикладами того, як туристи знищують або порушують дику природу в гонитві за ідеальними фотографіями.

4. Сміттярі

До цієї категорії відносяться туристи, після яких залишається надмірна кількість сміття. Також вона охоплює людей, які використовують "громадські місця для тілесних функцій, таких як плювання, дефекація і сечовипускання".

Щоб протистояти цьому, в деяких місцях вже були вжиті суворі заходи. Наприклад, в Іспанії навіть можуть оштрафувати за сечовипускання в морі.

5. Ігнорування безпеки

Ігнорування інструкцій – це те, що туристи роблять дуже часто, і це піддає ризику не тільки їх самих, але і місцевих жителів.

Зокрема, був наведений приклад від американця, який поскаржився на туристів в Єллоустонському національному парку, які намагалися сфотографувати свою дитину верхи на бізоні, в результаті чого батька доставили в лікарню.

Сюди ж віднесли відмову дотримуватися заходів безпеки, пов'язних з пандемією Covid-19.

Всього експерти виділили 13 звичок туристів, що відхиляються від норми. Зокрема, також до списку "девіантних" туристів потрапили ті, хто фізично або словесно ображав місцевих жителів, зокрема, тих, хто працює в туристичному бізнесі, а ще п'яниці, вандали, лихачі, мучителі тварин, недбайливі батьки, порушники закону і ті, хто намагається проскочити без черги.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристичні експерти назвали п'ять країн світу, де туристи найбільше ризикують стати жертвами шахраїв.