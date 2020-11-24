Рейси виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці до нового аеропорту Берлін-Бранденбург ім. Віллі Брандта.

Авіакомпанія SkyUp Airlines з початку літньої навігації відкриває рейси з Києва до Берліна.

Читайте такожУ Берліні з сьомої спроби відкрили новий аеропорт (фоторепортаж, відео)Про це йдеться в повідомленні авіакомпаніі на сторінці в соцмережі. "З 29.03.2021 року розпочинаємо польотну програму до німецької столиці", - зазначається в повідомленні.

Рейси виконуватимуться щопонеділка, щосереди та щоп’ятниці до нового аеропорту Берлін-Бранденбург ім. Віллі Брандта.

Квитки вже доступні для бронювання на сайті. Зокрема, ціни на квитки Київ-Берлін від 783 грн, Берлін-Київ від 1207 грн. Вартість квитків вказана в один кінець без багажу.

Що відомо про новий аеропорт Берліна

Аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта розташований біля Берліна. Був відкритий 31 жовтня 2020 року після довготривалого будівництва, майже на 10 років пізніше, ніж планувалося спочатку.

Новий аеропорт німецької столиці відкрили на території колишнього аеропорту Шенефельд, який став його п'ятим терміналом. Відповідно, аеропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld, SXF), що спеціалізується на обслуговуванні лоукостерів, 25 жовтня 2020 року змінив назву на Термінал 5 аеропорту Берлін Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5).

Аеропорт знаходиться приблизно в 25 кмвід центру Берліна, і це вдвічі далі, ніж старий аеропорт Тегель. Саме тому багато мандрівників сприйняли ідею перенесення аеропорту без особливого ентузіазму.

Тим не менш, до аеропорту можна під'їхати залізницею з трьох сторін - через центр міста з півдня (Süd-Kreuz) і зі Сходу з боку сучасного аеропорту Шенефельд, де існуючі лінії будуть продовжені. Також до аеропорту продовжуються лінії міської електрички (S-Bahn) S9 і S45, а також підводяться кілька ліній регіональних поїздів RE7, RB14, RB22 і експрес FEX, пише Wikipedia.

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Автор: Ірина Погоріла