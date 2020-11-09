Останній рейс з аеропорту Берлін-Тегель 8 листопада 2020 року / фото REUTERS
Колись найбільший аеропорт німецької столиці Берлін-Тегель 8 листопада 2020 року відправив свій останній пасажирський рейс. Проводити доленосний рейс авіакомпанії Air France "Берлін-Париж" прийшли чимало жителів Німеччини.
Трохи фактів про аеропорт Берлін-Тегель
- У 1930 році на місці майбутнього аеропорту був урочисто відкритий ракетний полігон. З початком блокади Західного Берліна в 1948 році всього за два місяці тут побудували найдовшу на ті часи злітно-посадкову смугу довжиною 2400 м. Перший літак приземлився на ній 5 листопада 1948 року, пише Wikipedia.
- Для цивільних пасажирських авіаперевезень аеропорт відкрився лише в 1960 році. Символічно, що перший комерційний рейс в аеропорт, як і останній, виконала авіакомпанія Air France.
Останній день роботи аеропорту Берлін-Тегель / фото REUTERS
- Аеропорт Тегель розташований в однойменному районі Берліна всього в 12 км від центру Берліна, тому користувався великою популярністю серед мандрівників - дістатися в місто можна було дуже швидко на поїздах міської електрички S-Bahn, на метро U-Bahn або на експрес-автобусах.
- Аеропорт Тегель складався з п'яти терміналів і приймав рейси величезної кількості авіакомпаній, в тому числі літаючі з України МАУ, Lufthansa і Ryanair.
- Тепер всі рейси з аеропорту Берлін-Тегель (Flughafen Berlin-Tegel "Otto Lilienthal", TXL) перенесуть в нещодавно відкритий новий аеропорт Берлін-Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt", BER).
- У майбутньому нинішній термінал аеропорту Тегель планують перетворити на університетський кампус. Поруч же хочуть побудувати новий квартал, який планується назвати на честь політика Курта Шумахера, який вважається одним із засновників ФРН.
Що відомо про новий аеропорт Берліна
- Аеропорт Берлін-Бранденбург імені Віллі Брандта розташований біля кордону з Берліном, був відкритий 31 жовтня 2020 року після довготривалого будівництва, майже на 10 років пізніше, ніж планувалося спочатку.
- Новий аеропорт німецької столиці відкрили на території колишнього аеропорту Шенефельд, який став його п'ятим терміналом. Відповідно, аеропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld, SXF), що спеціалізується на обслуговуванні лоукостерів, 25 жовтня 2020 року змінив назву на Термінал 5 аеропорту Берлін Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5).
- Аеропорт знаходиться приблизно в 25 кілометрах від центру Берліна, і це приблизно в два рази далі, ніж Тегель. Саме тому багато мандрівників сприйняли ідею перенесення аеропорту без особливого ентузіазму.
- Тим не менш, до аеропорту можна під'їхати залізницею з трьох сторін - через центр міста з півдня (Süd-Kreuz) і зі Сходу з боку сучасного аеропорту Шенефельд, де існуючі лінії будуть продовжені. Також до аеропорту продовжуються лінії міської електрички (S-Bahn) S9 і S45, а також підводяться кілька ліній регіональних поїздів RE7, RB14, RB22 і експрес FEX, пише Wikipedia.
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