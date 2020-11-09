Дякуємо за ці 60 років: з берлінського аеропорту Тегель вилетів останній пасажирський рейс (фоторепортаж)

Тепер всі рейси з аеропорту Берлін-Тегель перенесуть в нещодавно відкритий новий аеропорт Берлін-Бранденбург.

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