Популярність музики техно зросла в Німеччині після падіння Берлінської стіни, коли занедбані місця дали клабберам можливість музично висловити свою свободу. .

Німецьку столицю Берлін щороку відвідують мільйони туристів з усього світу. Хтось хоче відвідати її багаті музеї, а хтось – пуститися берега у її легендарних нічних клубах.

І ось тепер знаменита на весь світ берлінська техно-сцена отримала визнання не тільки від тусовщиків, а й від ЮНЕСКО, яка внесла її до свого списку культурної спадщини, повідомляє Sky News.

Німецька комісія ЮНЕСКО охарактеризувала субкультуру техно-музики Берліна "важливим звуком" для столиці впродовж понад 30 років.

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Повідомляється, що потрапляння до списку полегшить підтримку клубів, а артистам допоможе в подоланні "перешкод, що накладаються законодавчим органом". Доступ представників індустрії до державних субсидій та благодійного фінансування також стане простішим завдяки статусу ЮНЕСКО, повідомили в благодійній організації Rave The Planet, яка і домагалася включення берлінської техно-сцени до списку спадщини ЮНЕСКО.

"Це ще одна віха для берлінських техно-продюсерів, артистів, операторів клубів і організаторів заходів. Це рішення допоможе нам забезпечити визнання клубної культури цінним сектором, гідним захисту і підтримки", – додали в Берлінській клубній комісії, що об'єднує мережу техно-клубів і промоутерів заходів.

Популярність музики техно зросла в Німеччині після падіння Берлінської стіни, коли занедбані місця, як-от електростанції та фабрики, дали клабберам можливість музично висловити свою свободу. Німецька комісія ЮНЕСКО заявила, що ця культура "стала саундтреком духу оптимізму після возз'єднання Німеччини".

Сьогодні люди з усього світу їдуть до Берліна, щоб відвідати всесвітньо відомі техно-клуби Tresor, Kater Blau, KitKat Club і легендарний Berghain, де діє дуже суворий фейс-контроль.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЮНЕСКО також внесла до списку досягнень людства бельгійську пивну культуру.

Крім того, у 2022 році ЮНЕСКО внесла французький багет до списку світової спадщини.

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