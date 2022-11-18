В умовах істотного прискорення інфляції, що торкнулося всіх країн Європи в 2022 році, планування бюджетної поїздки може бути складним завданням.

Румунія, Португалія і Словенія потрапили до переліку найдешевших країн Європи для відвідування в 2023 році, де туристи зможуть побачити максимум і витратити при цьому мінімум.

Як пише Schengenvisainfo, в умовах суттєвого прискорення інфляції, що торкнулося всіх країн Європи у 2022 році, планування бюджетної поїздки може бути складним завданням.

Найдешевші європейські країни для відвідування в 2023 році:

Угорщина: найдешевше житло тут стартує від 16 доларів за ніч, а готелі категорії 3-4 зірки обійдуться в 60-90 доларів. Місячний проїзний на громадський транспорт тут коштує 24 долари, а поїсти можна в межах 5-25 доларів.

найдешевше житло тут стартує від 16 доларів за ніч, а готелі категорії 3-4 зірки обійдуться в 60-90 доларів. Місячний проїзний на громадський транспорт тут коштує 24 долари, а поїсти можна в межах 5-25 доларів. Португалія: житло тут можна знайти в межах 11-51 долара, проїзний на місяць коштує 41 долар, а разовий квиток на громадський транспорт – 1,6 долара. Поїсти цілком можна за 8 доларів.

житло тут можна знайти в межах 11-51 долара, проїзний на місяць коштує 41 долар, а разовий квиток на громадський транспорт – 1,6 долара. Поїсти цілком можна за 8 доларів. Словенія: найдешевше житло тут коштує в межах 11-15 доларів, а пристойні готелі – від 38 до 96 доларів. Проїзний на місяць обійдеться в 15 доларів, а ситно поїсти можна за 12-15 доларів, фастфуд коштує близько 6 доларів.

найдешевше житло тут коштує в межах 11-15 доларів, а пристойні готелі – від 38 до 96 доларів. Проїзний на місяць обійдеться в 15 доларів, а ситно поїсти можна за 12-15 доларів, фастфуд коштує близько 6 доларів. Болгарія: найбільш бюджетні пропозиції з проживання стартують від 14 доларів, а в пристойних готелях – від 36 доларів. Місячний проїзний обійдеться в 18 доларів, а поїсти можна в межах 5-15 доларів.

найбільш бюджетні пропозиції з проживання стартують від 14 доларів, а в пристойних готелях – від 36 доларів. Місячний проїзний обійдеться в 18 доларів, а поїсти можна в межах 5-15 доларів. Румунія:

Словаччина:

Молдова:

Тенденції подорожей у 2023 році

Експерти прогнозують, що на хвилі відродження туризму після пандемії коронавірусу в 2023 році різко зростуть ціни на проживання в готелях по цілому ряду популярних туристичних напрямків. Зокрема, в Європі найбільше подорожчають Париж (Франція), Стокгольм (Швеція) і Дублін (Ірландія).

Відео дня

Також експерти перерахували тренди, які визначать туристичні уподобання мандрівників у 2023 році. На їхню думку, туристи все більше зацікавлені в "здорових" подорожах ближче до природи або ж сімейному відпочинку, також багато хто готовий відправитися в "подорож мрії".

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