УНІАН зібрав добірку найкращих різдвяних локацій з усього світу.

Ще з середини листопада в багатьох містах світу починає витати різдвяний дух.

Вулиці, парки та торгові центри прикрашаються різдвяними вогнями, а місцями вже починають працювати різдвяні ярмарки. Таким чином жителям і гостям міст намагаються підняти настрій в найбільш похмурий період року, коли рано темніє, навколо мряка, а зелені майже не залишилося.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacОсобливо це актуально на другому році пандемії коронавірусу, коли виявилося, що людям для щастя потрібно не так вже й багато – часом достатньо вибратися на чашечку глінтвейну в красиве місце в компанії рідних або друзів.

УНІАН зібрав добірку найкращих різдвяних локацій з усього світу, опублікованих фотосервісом Reuters.

І хоча вже відомо, що частина міст Європи, наприклад, Відень і Мюнхен, призупиняють або взагалі скасовують різдвяні ярмарки через ситуацію з коронавірусом, в більшості міст вирішили не відмовляти громадянам і туристам у святі. Щоправда, зовсім без карантинних обмежень не обійтися – місцями без COVID-сертифіката на ярмарок не потрапити, маски теж необхідні.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 листопада Євросоюз офіційно виключив Україну з "зеленого списку", рекомендувавши країнам ЄС тимчасово заборонити туристичні поїздки мандрівникам з нашої країни. Однак більшість країн Європи незабаром оголосили, що не будуть закриватися для мандрівників з України. З повним списком ви можете ознайомитися в нашому окремому матеріалі.

Автор: Марина Григоренко