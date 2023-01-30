Популярний сервіс з бронювання житла для туристів Booking.com склав рейтинг найбільш гостинних міст світу, які варто відвідати в 2023 році.
Як пояснює Travel Off Path, поки деякі переповнені туристами міста зовсім не зацікавлені в навалі гостей, а інші міста більш закриті для сторонніх через культурні відмінності, є ті, хто навпаки радий бачити мандрівників.
Топ-10 найбільш гостинних міст світу в 2023 році
1. Поліньяно-а-Маре, Італія.
2. Хуалянь Сіті, Тайвань.
3. Сан-Себастьян, Іспанія.
4. Дрезден, Німеччина.
5. Клайпеда, Литва.
6. Йорк, Великобританія.
7. Ушуайя, Аргентина.
8. Порту-де-Галіньяс, Бразилія.
9. Мехіко, Мексика.
10. Голд-Кост, Австралія.
Як повідомляв УНІАН, раніше платформа InterNations визначила топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів. Серед лідерів опинилися Мексика, Індонезія і Оман.
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