До топ-10 потрапили такі міста, як Клайпеда, Дрезден і Мехіко.

Популярний сервіс з бронювання житла для туристів Booking.com склав рейтинг найбільш гостинних міст світу, які варто відвідати в 2023 році.

Як пояснює Travel Off Path, поки деякі переповнені туристами міста зовсім не зацікавлені в навалі гостей, а інші міста більш закриті для сторонніх через культурні відмінності, є ті, хто навпаки радий бачити мандрівників.

Топ-10 найбільш гостинних міст світу в 2023 році

1. Поліньяно-а-Маре, Італія.

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2. Хуалянь Сіті, Тайвань.

3. Сан-Себастьян, Іспанія.

4. Дрезден, Німеччина.

5. Клайпеда, Литва.

6. Йорк, Великобританія.

7. Ушуайя, Аргентина.

8. Порту-де-Галіньяс, Бразилія.

9. Мехіко, Мексика.

10. Голд-Кост, Австралія.

Як повідомляв УНІАН, раніше платформа InterNations визначила топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів. Серед лідерів опинилися Мексика, Індонезія і Оман.

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