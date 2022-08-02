Найлегше заводити друзів виявилося в Мексиці, Індонезії та Омані.

Платформа InterNations визначила топ туристичних напрямків у 2022 році, де найлегше заводити друзів.

Дані свіжого дослідження наводить портал Travel off Path.

Відзначається, що в першу чергу при складанні рейтингу враховувалася думка іноземців, які проживають в тій чи іншій країні світу – наскільки активно місцеві жителі йдуть на контакт з приїжджими і як вони ставляться до іноземців.

На думку опитаних, найбільш доброзичливі люди в світі живуть в Мексиці. Дев'ять з десяти респондентів відзначили, що місцеве населення в цілому дружелюбне, а 89% вказали, що особливо дружелюбно ставляться до іноземців. 75% опитаних сказали, що дружити легко, а 80% заявили, що їм вдалося створити мережу підтримки в країні.

Топ-10 найбільш дружніх країн світу:

1. Мексика

2. Індонезія

3. Оман

4. Філіппіни

5. Бразилія

6. В'єтнам

7. Тайвань

8. Таїланд

9. Португалія

10. Бахрейн

Як повідомляв УНІАН, раніше були названі найбільш миролюбні країни світу. Рейтинг вже котрий рік поспіль очолила Ісландія, а ось Росія опинилася на 4 місці з кінця, звалившись в самий низ через розв'язану нею війну в Україні.

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