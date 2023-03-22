Найбільше людей дратують туристи, які залишають сміття в місцях відпочинку.

Портал Stuff NZ опублікував список з трьох дратівливих звичок туристів, щоб ті змогли навчитися на своїх помилках і стати кращими гостями в майбутньому.

Як пише The Sun, першим у списку речей, від яких туристам варто назавжди відмовитися, є сміття. Місцеві жителі часто критикують туристів за те, що вони залишають сміття, і це завдає шкоди їхнім природним красотам та історичним пам'яткам.

Зокрема, не так давно жителі британського Саутенда, куди влітку приїжджає багато гостей з інших міст, поскаржилися, що залишене туристами сміття зіграло свою роль в руйнуванні місцевого пляжу Джубілі.

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"У 2023 році немає виправдання тому, щоб викидати або залишати сміття, особливо одноразовий пластик, під час подорожі. Ми всі можемо вчинити краще. Робіть тільки фотографії, залишайте тільки сліди ніг", – відзначили в Stuff NZ.

Наступними в їхньому списку речей, яких слід уникати в подорожах, є спроби проскочити позачергово.

"Вискакування з черги – одна з тих дратівливих дій, які показують, що людина мало піклується про когось ще і вважає, що її час дорожчий, ніж у інших", –пишуть автори рейтингу.

Натомість відпочиваючих закликають залишатися терплячими та дотримуватися черги, таким чином виявляючи повагу як до місцевих жителів, так і до інших туристів.

Третя за значимістю помилка – це пасажири літаків, які беруть на борт занадто великі валізи в якості ручної поклажі. Оскільки місця в салоні мало, туристів закликають здавати в багаж те, що їм не потрібно на борту, і взяти з собою в літак тільки найнеобхідніше.

"Деякі люди виводять це на абсолютно новий рівень, забиваючи верхні багажні полиці та переміщаючи багаж інших мандрівників на багато рядів від їхніх місць. Будь ласка, зареєструйте цей громіздкий предмет багажу", – пишуть в Stuff NZ.

В якості бонусної дратівливої звички туристів експерти назвали занадто тривале "бронювання шезлонгів" на курортах, коли люди, наприклад, кладуть рушник на шезлонг заздалегідь і йдуть у своїх справах.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, які пасажири найбільше дратують попутників на борту літака.

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