Російські авіакомпанії через санкції можуть "сховатися" в Туреччині. Таке рішення дозволить їм обійти введені заборони та обслуговувати літаки
Про це пише Bloomberg.
Відзначається, що можливість переміщення до Туреччини розглядають Pegas Touristik і Anex Tourism Group. Крім того, представники авіакомпаній намагаються домовитися про лізинг літаків.
Azur Air, яка працює з Anex, і Nordwind хоч і базуються в Російській Федерації, але керують ними турецькі бізнесмени. У зв'язку з цим Anex можливо розміститися в Антальї. Переговори ведуться з Dubai Aerospace Enterprise, Aviation Capital Group, AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.
Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
Євросоюз і США ввели санкції, які забороняють технічне обслуговування і постачання запчастин літаків Airbus і Boeing з флоту російських авіакомпаній. Пізніше до санкцій приєднався виробник регіональних авіалайнерів Embraer з Бразилії.
Зараз 90% цивільного флоту Росії складається з повітряних суден західного виробництва. Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом в найближчі місяці.