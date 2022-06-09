Таким чином вони зможуть обслуговувати свої літаки, інакше їх доведеться розбирати на запчастини.

Російські авіакомпанії через санкції можуть "сховатися" в Туреччині. Таке рішення дозволить їм обійти введені заборони та обслуговувати літаки

Про це пише Bloomberg.

Відзначається, що можливість переміщення до Туреччини розглядають Pegas Touristik і Anex Tourism Group. Крім того, представники авіакомпаній намагаються домовитися про лізинг літаків.

Azur Air, яка працює з Anex, і Nordwind хоч і базуються в Російській Федерації, але керують ними турецькі бізнесмени. У зв'язку з цим Anex можливо розміститися в Антальї. Переговори ведуться з Dubai Aerospace Enterprise, Aviation Capital Group, AerCap Holdings і Boeing Capital Corp.

Як раніше повідомляв УНІАН, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

Євросоюз і США ввели санкції, які забороняють технічне обслуговування і постачання запчастин літаків Airbus і Boeing з флоту російських авіакомпаній. Пізніше до санкцій приєднався виробник регіональних авіалайнерів Embraer з Бразилії.

Зараз 90% цивільного флоту Росії складається з повітряних суден західного виробництва. Санкції можуть призвести до практично повної зупинки авіасполучення Росії із зовнішнім світом в найближчі місяці.

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