Це рішення вже схвалила міська рада столиці Португалії.

Португалія наразі є однією з найпопулярніших країн Європи серед туристів. Мандрівники люблять цю південну країну за порівняно низькі ціни, смачну кухню, теплу погоду цілий рік, чудові пляжі, мальовничу природу та безліч визначних пам'яток.

Тим часом, влада португальської столиці Лісабона вирішила отримати додаткові вигоди для міського бюджету від постійно зростаючої кількості туристів. Незабаром гостям міста доведеться платити по 4 євро за ніч, проведену в місцевих готелях (замість нинішніх 2 євро), а додаткові доходи спрямовуватимуть на місто і його інфраструктуру, пише SchengenVisaInfo.

Повідомляється, що міська рада Лісабона вже схвалила пропозицію про підвищення туристичного податку, і тепер вона проходить 30-денний період громадських консультацій, перш ніж її буде повністю реалізовано і вона набуде чинності.

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Крім того, з квітня 2024 року почав діяти податок у розмірі 2 євро для пасажирів круїзних лайнерів, які виходять на берег у Лісабоні, незалежно від того, чи залишаються вони в місті на ніч, кілька ночей або просто виходять прогулятися протягом дня.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що нові податки для туристів запровадять й інші популярні міста Португалії, зокрема, в регіоні Алгарве. Сума податку коливається в межах 1-2 євро за ніч проживання.

Також новий туристичний податок з квітня 2024 року запровадив муніципалітет Амаранте в окрузі Порту: тепер туристи мають платити 2 євро у високий сезон (з 1 квітня до 30 вересня) та 1 євро в низький сезон (з 1 жовтня до 31 березня).

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