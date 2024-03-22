Сума збору становить від 1 до 2 євро за ніч.

Кілька муніципалітетів у Португалії вирішили стягувати з туристів плату за ночівлю, зокрема, у популярному регіоні Алгарве, який вважається одним із найсонячніших напрямків Європи.

Як пише SchengenVisaInfo, вже з цього року всі туристи, які проживають на курортах, у кемпінгах, у готелях і на стоянках для автофургонів, будуть зобов'язані платити додатковий збір.

Зазначається, що Міжмуніципальне співтовариство Алгарве (AMAL) дало добро на введення туристичного податку ще 2019 року, а чотири роки потому, у 2023 році, 16 муніципалітетів округу Фару погодилися з необхідністю такого заходу. Це призвело до стягнення плати в розмірі 1-2 євро за ніч проживання. Їхній приклад вирішили наслідувати й інші.

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Зокрема, планується, що місто Албуфейра в Алгарве почне стягувати додаткову плату з туристів, які залишаються на ніч, починаючи з травня 2024 року. Остаточну суму ще має затвердити місцева влада.

Ще одне місто в Алгарве – Портімао почало стягувати туристичний податок з 14 березня 2024 року. Його розмір становить 2 євро за ніч у високий сезон (з 1 квітня до 31 жовтня) і 1 євро за ніч у низький сезон (з 1 листопада до 31 березня).

Тим часом, у Віла-Реал-де-Санто-Антоніо туристичний податок стягується ще з 2016 року, а його розмір становить близько 1 євро за ніч. У Фару з лютого 2020 року туристи платять додаткові 1,5 євро за ніч, а в Ольяні з травня 2023 року – 2 євро за ніч.

Система справляння збору працює так, що туристичні підприємства передають його муніципалітету. Доходи, отримані від туристичного податку, будуть спрямовані на інвестиції, пов'язані з туризмом, включно з екологічною стійкістю, збереженням культури і підтримкою популярних місць.

Як раніше повідомляв, також із цього року Греція вирішила запровадити так званий "кліматичний" податок для туристів, який стягуватимуть тільки у високий сезон – із березня по жовтень. Сума податку варіюватиметься залежно від офіційного рейтингу об'єкта розміщення і становитиме від 1 до 4 євро за ніч.

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