Чорне море заповнили слизькі мешканки глибини - купатися бажаючих немає.

Медузи, які мало не все літо докучали відпочивальникам на Азовському узбережжі, перебралися в Чорне море і тепер заважають відпочивальникам в Одесі.

Відео "супу" з медуз зняли на березі мису Великий Фонтан.

Як видно на ролику туристки, цих тварин так багато у воді, що відпочивальники не можуть купатися.

"Нашестя медуз в Одесі. Хто хоче скупатися?" - риторично запитує авторка відео.

Читайте такожВ Одесі на березі моря з'явилися слизові кулі: біохімік назвавши причинуЩо стало причиною різкого збільшення кількості медуз, поки що невідомо.

Втім, коментатори-одесити стверджують, що подібна картина їх здивувати не зможе — у вересні медузи щорічно заповнюють міські бухти.

Крім того, цього року відпочивальників в Одесі злякало раптово почорніле море. Деякі коментатори допустили, що це наслідки передував цьому потопу в Ялті.

А коли в Одесі "зацвіло" море, блогерка 200-тисячниця tania_nosevuch в жартівливому відео рекламувала відпочинок посеред водоростей на міських пляжах.

Автор: Станислав Кожемякин