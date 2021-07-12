Дівчина плавала серед жабуриння в Одесі й "вихваляла" відпочинок у місті.

Блогерка з ніком tania_nosevuch, у якої понад 200 тисяч підписників в Instagram, у жартівливому відео порекомендувала українцям та гостям країни відпочинок в Одесі.

Читайте також"Каша" з медуз, у воду не зайти: у Бердянську забиті пляжі відпочивальниками, але купатися неможливо (відео)Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соцмережі.

Дівчина зайшла у море й звідти, посеред жабуриння, "прорекламувала" одеські пляжі.

"Якщо ви обираєте між Чорногорією і Болгарією, між Туреччиною та Арабськими Еміратами, то я рекомендую вам Одесу! Незабутні враження", - сказала блогерка.

Раніше повідомлялося, що в Одесі "зацвіло" море. Екологи забили на сполох, адже в морській воді почали стрімко розмножуватися мікроскопічні водорості. Купатися в такій воді фахівці не радять, адже можна отруїтися або отримати подразнення шкіри.

Крім того, на Одещині на лимані масово гинуть креветки: шар мертвих водних мешканців сягав 15 сантиметрів.

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Автор: Ольга Робейко