Медузи в Кирилівці 19 серпня / скріншот відео
Медузи, небезпеку яких для відпочивальників уже підтвердило МОЗ, продовжують залишатися в прибережній зоні Азовського моря.
Сьогодні в мережі опублікували нове відео з курортної Кирилівки, на якому відео, що медузи нікуди не поділися. Запис оприлюднив Телеграм-канал "РМА Мелитополь".
"Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Сморід, печаль", - каже відпочиваюча, знімаючи заповнене медузами море на відео.
"Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже", - іронічно помітив автор публікації.
Медузи в Кирилівці
Нашестя медуз в Україні
- Раніше повідомлялося, що влітку цього року Азовське море поблизу низки українських курортів заполонили медузи. За словами відпочиваючих, через медуз морська вода ставала схожою на кисіль.
- На деяких курортах знайшли вихід із ситуації - встановлювали сітки, щоб медузи не допливали близько до берега. Мертвих медуз закопували.
- За даними Інституту рибного господарства та екології моря, в Азовському морі медуз могло стати більше, оскільки їх кількість зросла і в Чорному.
- Також важливим фактором збільшення кількості медуз вважають поступове зближення рівнів солоності Азовського і Чорного морів.