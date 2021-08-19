Відпочивальниця поділилася враженнями по прибуттю на популярний український курорт на Азовському морі.

Медузи, небезпеку яких для відпочивальників уже підтвердило МОЗ, продовжують залишатися в прибережній зоні Азовського моря.

Сьогодні в мережі опублікували нове відео з курортної Кирилівки, на якому відео, що медузи нікуди не поділися. Запис оприлюднив Телеграм-канал "РМА Мелитополь".

"Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода і жахливе море. Сморід, печаль", - каже відпочиваюча, знімаючи заповнене медузами море на відео.

"Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже", - іронічно помітив автор публікації.

Нашестя медуз в Україні

Раніше повідомлялося, що влітку цього року Азовське море поблизу низки українських курортів заполонили медузи. За словами відпочиваючих, через медуз морська вода ставала схожою на кисіль.

На деяких курортах знайшли вихід із ситуації - встановлювали сітки, щоб медузи не допливали близько до берега. Мертвих медуз закопували.

За даними Інституту рибного господарства та екології моря, в Азовському морі медуз могло стати більше, оскільки їх кількість зросла і в Чорному.

Також важливим фактором збільшення кількості медуз вважають поступове зближення рівнів солоності Азовського і Чорного морів.

Автор: Юрій Годован