Попри війну, відсутність фінансування та критично малу кількість людей туризм продовжує приносити кошти в бюджет України.

Туристична галузь принесла в бюджет України 2 938 млн грн в 2024 році. При цьому недоотримує вона в десять разів більше податків.

Про це на підсумковій пресконференції повідомила голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів.

"Ми бачимо, що попри війну, відсутність фінансування, критично малу кількість людей туризм сьогодні приносить біля 3 мільярдів гривень в бюджет нашої країни. Але ми розуміємо, що знову ж таки по тих розрахунках, яких робила, наприклад, Славська громада, то недоотримує вона приблизно в 10 разів податків. Тобто десь одну десяту субʼєкти сплачують податків", - сказав Олеськів.

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За її словами, розрахунок був зроблений на даних туристичного збору при мінімальній 30% завантаженості об'єктів, в яких людям надається місце для ночівлі. Вона пояснила, що ця позначка є межею беззбитковості. Нижче 30% закладу розміщення варто закриватись. Проте навіть за мінімальних 30% завантаженості засобів розміщення, наприклад, у Славській громаді, надходження від туристичного збору могли б бути у десять разів більшими.

"Ми розуміємо, що реальна цифра після прийняття закону про туризм і забезпечення прозорості цього ринку, зокрема подачі статистики щодо проживання туристів, ці податки можуть бути збільшенні в десять разів, і ринок теж зможе рости", - додала голова Держагентства розвитку туризму.

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У грудні 2024 року Державне агентство розвитку туризму (ДАРТ) оприлюднило дані, згідно яких за три квартали минулого року до бюджету громад надійшло майже 173 млн грн туристичного збору, що на 21% більше в порівнянні з аналогічним періодом торік – трохи більше 143 млн грн.

Втім, це на 30% менше, ніж у січні-вересні довоєнного 2021 року, коли туризм приніс в місцеві бюджети майже 244 млн грн.

При цьому загальне зростання туристичного збору було відмічено майже у всіх регіонах країни, навіть з урахуванням катастрофічного падіння в чотирьох областях, які найбільше страждають від російської війни – Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській.

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