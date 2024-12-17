В деяких регіонах сума туристичного збору за січень-вереснь 2024 року перевищила показники довоєнного 2021 року.

За три квартали 2024 року до бюджету громад надійшло майже 173 мільйонів гривень туристичного збору, що на 21% більше в порівнянні з аналогічним періодом торік – трохи більше 143 мільйонів гривень. Втім, це на 30% менше, ніж у січні-вересні довоєнного 2021 року, коли туризм приніс в місцеві бюджети майже 244 мільйони гривень.

Як зауважила в своєму дописі в Facebook голова Державного агентство розвитку туризму (ДАРТ) Мар'яна Олеськів, загалом зростання туристичного збору відмічено майже у всіх регіонах країни, навіть з урахуванням катастрофічного падіння в чотирьох областях, які найбільше страждають від російської війни – Херсонській, Харківській, Донецькій та Луганській.

Зокрема, в північних областях України туристичний збір за перші дев'ять місяців 2024 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 56%, в південних – на 41%, в західних – на 17%, в центральних – на 10%.

Відео дня

"Тож як бачимо, туристична галузь України попри війну та важкі виклики, які постали перед нею, демонструє стійкість, забезпечує робочими місцями українців та наповнює бюджети громад", – зауважила Олеськів.

До лідерів за сплатою туристичного збору увійшли місто Київ та п'ять областей. При цьому найбільше туристичного збору надійшло до бюджету столиці – 34,4 мільйони гривень проти 21,2 мільйонів гривень торік. Втім, якщо порівнювати з 2021 роком, то турзбір до бюджету Києва скоротився вдвоє – тоді він становив майже 68 мільйонів гривень.

Водночас в деяких областях навіть спостерігалося збільшення надходжень до бюджету від туристичного збору порівняно з довоєнним 2021 роком. Так, бюджет Львівської області за січень-вересень 2024 року поповнився майже на 33 мільйони гривень, що на 42% більше ніж у 2021 році (майже 24 мільйони гривень), а в Івано-Франківській області сума туризбору зросла на 120% – до 22,7 мільйони гривень порівняно з 2021 роком (10,3 мільйони гривень). За результатами трьох кварталів торік турзбір регіону склав 14,7 мільйонів гривень.

При цьому сума турзбору в Закарпатській області цього року склала майже 16 мільйонів гривень, що зовсім трохи більше ніж торік (14,9 мільйонів гривень), але на третину більша ніж у 2021 році (11,7 мільйонів гривень).

Бюджет Київщини за рахунок турзбору за 9 місяців поточного року повнився на 10,7 мільйонів гривень, що на третину менше за показник 2021 року (15,3 мільйони гривень), але на половину більше за суму турзбору в 2023 році (майже 7 мільйонів гривень).

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 10,8 мільйонів гривень, що майже співпадає з сумою турзбору 2021 року (10,7 мільйонів гривень), але на 18% більше на надходження до бюджету регіону в 2023 році (9,2 мільйони гривень).

Як повідомляв УНІАН, раніше швейцарське видання Sarganserländer опулікувало статтю про те, що в Україну приїжджає все більше "воєнних туристів". Багато іноземців хочуть побачити жахи війни в Україні на власні очі, але не всім ця ідея видається доречною з точки зору моралі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.